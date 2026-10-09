Andra, prima reacție după ce Eva a început filmările pentru noul serial de la PRO TV: „Suntem oficial colege"

Andra a fost alături de fiica ei în prima zi de filmare la serialul de comedie „Tati Time”, în care Eva Măruță reia rolul Mayei alături de actorul Alex Bogdan. Serialul se va difuza la PRO TV.

Artista a fost prezentă alături de fiica ei pe set pentru a o susține la debutul noului proiect și a împărtășit gândurile sale despre experiența prin care trece întreaga familie.

Andra și-a însoțit fiica la filmările pentru noul serial de la PRO TV

Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, Andra a mărturisit că este mândră de fiica ei.

„Eu și Eva suntem oficial colege. Eu, la «Românii au Talent», iar fata mea e Maya în noul serial «Tati Time», tot la PRO TV. Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare.

Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac. Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus”, a spus ea.

Andra: „Mă bucur că Eva are un partener de nădejde”

Aflată la filmările în aer liber pentru serial, artista și-a exprimat bucuria de a o vedea pe Eva lucrând din nou alături de o echipă profesionistă. Atentă la fiecare cadru, Andra s-a declarat o mamă mândră de seriozitatea fiicei sale.

„Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar”, a mărturisit Andra.