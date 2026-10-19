Andreea Esca și-a scos tatăl în oraș. Ce i-a spus bărbatul fiicei lui. „Mă bucur că e un om deștept, înțelept...”

Andreea Esca a profitat în acest weekend de vremea frumoasă și a petrecut câteva ore în oraș cu tatăl ei. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu ei de la terasă din București, și a transmis un mesaj emoționant în care le spune oamenilor cum este, de fapt, părintele ei.

„Bună dimineața! Mă bucur că tata e un om deștept, înțelept, informat, cu simțul umorului, cu empatie și capacitate (și la 88 de ani) de a înțelege toate lucrurile de neînțeles ale zilelor noastre. Şi cu toate astea, câteodată zice din toți rărunchii: «Parcă aşa dezbinare şi ură n-a fost niciodată! Și atâția oameni care fac rău!». Doar că eu i-am spus să nu se amărască, pentru cei mai mulți oameni sunt buni… și acum”, a scris Andreea Esca pe contul de socializare.

Într-un interviu mai vechi, tatăl jurnalistei a declarat că nu și-a dorit ca fiica lui să urmeze Facultatea de Jurnalism. Dumitru Esca a scos la iveală amănunte mai puțin știute din familia lor. Bărbatul a trimis-o pe Andreea Esca să dea la Academia de Studii Economice din București, la Economie, căci știa că astfel fiica sa avea viitorul asigurat. Nu a reușit să intre și a trebuit rapid să se reorienteze.

A dat la Facultatea de Jurnalism și a intrat, însă Dumitru Esca nu a fost foarte convins de alegerea fiicei sale, ba chiar s-a supărat la început. „Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe.

Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, a dezvăluit tatăl Andreei Esca la PRO TV.