Anunțul făcut de Andreea Mantea despre emisiunea „Casa Iubirii” de la Kanal D: „Publicul simte”

Cel de-al 5-lea sezon al reality show-ului „Casa Iubirii” este în toi, dar pregătirile pentru cel de-al șaselea au început! Andreea Mantea pleacă alături de echipa de casting a celebrei emisiuni să îi întâlnească pe toți cei care își doresc să participe în noul capitol al competiției televizate.

Castingul se va desfășura în marile orașe ale țării și va ajunge la Craiova, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, urmând ca la final să se desfășoare în București.

„«Casa Iubirii» este mult mai mult decât un reality show, e acel loc încărcat de energie frumoasă, în care tinerii vin cu speranța că își vor găsi iubirea, se redescoperă, evoluează și trăiesc experiențe ieșite din comun. Publicul simte alături de ei fiecare emoție, fiecare întâlnire și fiecare poveste. Pentru sezonul 6 îmi doresc să descoperim noi concurenți autentici, curajoși, dornici să întâlnească persoana potrivită pentru ei! Eu abia aștept să îi cunosc pe cei care vor veni la casting! Printre ei se află viitoarele staruri de la «Casa Iubirii»”, a spus Andreea Mantea.

De-a lungul timpului, reality show-ul „Casa Iubirii” a fost urmărit de milioane de telespectatori și a generat comunități uriașe în mediul online, unde poveștile concurenților, momentele-cheie și evoluția relațiilor sunt intens comentate de fani. Emisiunea prezentată de Andreea Mantea a depășit astfel granițele unui simplu reality show, transformându-se într-un fenomen media.

Castingul pentru viitorul sezon al reality show-ului matrimonial este o invitație lansată pentru toți cei care vor să își spună povestea, să trăiască o experiență unică și simtă fiorii dragostei, într-un loc în care iubirea se află mereu în centrul atenției.

Castingul pentru sezonul al șaselea al emisiunii „Casa Iubirii” se va desfășura în perioada 9 octombrie – 12 decembrie 2026, după cum urmează:

- 9–10 octombrie (vineri și sâmbătă): Craiova, Hotel Ramada Plaza (între orele 10.00 și 19.00)

- 16–17 octombrie: Iași

- 23–24 octombrie: Constanța

- 30–31 octombrie: Timișoara

- 6–7 noiembrie: Brașov

- 13–14 noiembrie: Cluj-Napoca

- 20–21 noiembrie: Sibiu