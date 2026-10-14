Anisia Gafton, în vârstă de 42 de ani, a născut marți, 13 octombrie, un băiețel perfect sănătos. Vedeta și Serghei sunt în culmea fericirii, iar cei doi actori au postat primele imagini cu bebelușul lor, din maternitate.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie !

Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului Dr. Gheorghe Gică, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel.

De asemenea, mulțumesc întregului personal medical, pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine.

Vă mulțumesc pentru tot, pentru sprijin, pentru grijă și pentru că ați făcut ca această experiență să fie una atât de specială!

Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet

PS. Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut dar și ca sunt anestezice”, a scris Anisia Gafton în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

Legat de numele copilului, cei doi părinți l-au ales, însă, nu l-au dezvăluit încă, iar înainte cu două zile să nască, actrița a spus care este motivul pentru care au făcut asta.