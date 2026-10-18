Cătălin Măruță, surpriză emoționantă pentru Eva pe set la „Tati Time”. Ce a aflat prezentatorul TV despre fiica sa

Cătălin Măruță i-a făcut o surpriză Evei și a vizitat-o pe platourile de filmare ale serialului „Tati Time”, care se va difuza la Pro TV.

Cătălin Măruță continuă să își susțină fiica în parcursul ei artistic, oferindu-i tot sprijinul necesar în noile proiecte în care este implicată. Imediat ce a încheiat un eveniment desfășurat la Satu Mare, Măruță a mers direct pe platourile de filmare pentru a-și vedea fiica, bifând prima sa vizită din cele șase zile de filmări. Prezentatorul TV și-a îmbrățișat fiica în pauzele dintre cadre.

Cătălin Măruță: “Eva nu vrea pauze, nu se plânge de oboseală”

Dedicarea și profesionalimsul Evei au fost remarcate rapid de întreaga echipă de producție de la „Tati Time”. În ciuda programului extrem de solicitant, cu zile de filmare care debutează la primele ore ale dimineții, fiica lui Cătălin Măruță și a Andrei este punctuală și își ia rolul în serios.

Membrii echipei tehnice și colegii de pe set au avut numai cuvinte de laudă la adresa ei, mărturisind că fata nu solicită pauze suplimentare și își repetă rolul încontinuu.

„Am venit direct de la un eveniment din Satu Mare și i-am făcut Evei o surpriză pe set la Tati Time. În cele 6 zile de filmări, e prima dată când reușesc să ajung și eu! Suntem tare mândri de ea și de cât de mult îi place ceea ce face. Echipa de pe set ne spune că nu vrea pauze, nu se plânge de oboseală, își repetă replicile încontinuu și nu vrea să întârzie nici măcar când filmările încep la 7 dimineața”, a povestit Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță: „O încurajăm să facă tot ce îi aduce bucurie”

Pentru Cătălin Măruță și Andra, prioritare sunt fericirea copiilor lor și libertatea acestora de a-și urma pasiunile, indiferent de domeniul ales.

Bucuria de a vedea evoluția Evei pe platourile de filmare este completată de conștientizarea faptului că munca din domeniul artistic presupune responsabilitate față de public.