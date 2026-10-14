Ce a făcut o vedetă din România timp de 8 ore live pe TikTok: „O nouă etapă în cariera și în viața mea”

Holy Molly lansează pe 22 octombrie 2026 noul său EP, „Aproape:”. Lansarea vine după un moment fără precedent în muzica românească: un livestream de peste 8 ore în care artista a creat de la zero, în timp real, 200 de tricouri și 200 de CD-uri pentru noul proiect.

Performance-ul, desfășurat pe 10 octombrie 2026, într-un spațiu industrial de tip atelier și urmărit de mai multe camere, a fost transmis simultan pe TikTok, Instagram și YouTube. Este primul eveniment de acest fel din România și s-a întâmplat o singură dată. Fiecare tricou și fiecare CD a fost lucrat manual, prin pictură, vopsire și stropire, astfel încât nicio piesă piesă nu e identică cu alta.

Actul a fost coregrafiat pe momente, dar a rămas spontan și imperfect: fără pauze, fără script, fără scurtături. În paralel, echipa artistei a fotografiat, a împachetat și a urcat pe site fiecare articol în timp real. Astfel, publicul a devenit parte din proces: spectatorii își plasau comanda în timp ce vedeau cum este creat obiectul pe care urmau să-l primească. Pe TikTok și Instagram, evenimentul a fost documentat din oră în oră.

Ce a spus artista

Într-o industrie în care lansările se rezumă de cele mai multe ori la un anunț și un link, Holy Molly a transformat crearea merch-ului într-un act artistic în sine.

„Primul meu livestream a fost de 8 ore! Eu îl numesc performance, căci a avut o temă artistică: noul meu EP intitulat «Aproape:», în numele căruia am creat 200 de tricouri și 200 de CD-uri de la zero. Acest performance a fost trecerea la o nouă etapă, atât în cariera mea, cât și în viața mea. Nivelul de concentrare, de efort, de creativitate, de imaginație și de curaj, atât din partea mea, cât și a echipei mele, a făcut ca acest eveniment să mă schimbe ireversibil. Acum atât eu, cât și publicul meu suntem pregătiți pentru noul capitol: «Aproape:»”, a spus Holy Molly.

Conceptul „Aproape:” pornește de la ideea că viața în sine este un cumul de „aproape”: aproape reușești, aproape eșuezi, aproape ai totul, aproape pierzi și apoi reconstruiești. O viață mereu în nuanțe, mereu în mișcare, niciodată stabilă. EP-ul continuă emoția din „Puls”, cel mai recent album al artistei, și explorează stări adânci și introspecții asupra sinelui.

Cine este Holy Molly

Holy Molly este una dintre cele mai recognoscibile voci din pop-dance-ul est-european, cu un timbru magnetic și o comunitate de fani construită pe milioane de ascultări în platformele digitale. Cântăreață, compozitoare și actriță, scrie un pop modern cu influențe dance și alternative, alături de producători și compozitori din România și din străinătate.

Pe plan internațional, „Shot a Friend” i-a adus un disc de aur și locul 1 în topurile de difuzări din Polonia și CSI, după piese precum „Menage a Trois” (cu Lizot), „Back to Her” și „Twinkle Twinkle”. „Sunday Night” a urcat până pe locul 3 în radio în Polonia. În România, „Plouă” (cu Tata Vlad) și „Totul meu” (cu ADI) au ajuns pe locul 1 în radio, iar „Totul meu” a devenit cea mai utilizată piesă pe TikTok în 2023.