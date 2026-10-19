Ce spune Amalia Enache despre intervenții estetice: „Mă tem de orice modificare”

Amalia Enache se numără printre vedetele din România care au ales să îmbrățișeze trecerea timpului fără îmbunătățiri în cabinetul medicului estetician.

Amalia Enache rămâne fidelă imaginii sale naturale, evitând cu strictețe injecțiile sau tratamentele revoluționare.

Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre motivele pentru care stă departe de cabinetele medicilor esteticieni, mărturisind că teama de schimbare și dorința de a-și păstra expresivitatea o fac să spună un „nu” hotărât intervențiilor invazive.

Amalia Enache: „Mă tem de orice modificare”

Deși lucrează într-un domeniu în care imaginea este extrem de importantă și unde machiajul de televiziune este purtat zilnic, vedeta TV consideră că timpul a fost suficient de blând cu ea.

„Mă tem de orice modificare. Mi se pare sincer că a și fost timpul suficient de blând cu mine încât să nu forțez lucrurile. Nu știu cum va fi când voi mai înainta și mai mult în vârstă. Mă bucur foarte mult că se inventează atât de multe lucruri, dar deocamdată stau departe de ace”, a mărturisit Amalia Enache pentru Libertatea, fiind prezentă la un eveniment dedicat longevității.

Vedeta a adăugat că frumusețea unui chip nu depinde exclusiv de lipsa ridurilor, ci și de modul în care o persoană își acceptă propria imagine și își menține un echilibru interior și mental.

Obiceiul de la care nu se abate niciodată Amalia Enache

Chiar dacă refuză acele și intervențiile estetice, Amalia Enache acordă o atenție deosebită îngrijirii zilnice a pielii. Pentru că tenul ei este supus frecvent machiajului profesional de televiziune, știrista respectă cu strictețe un ritual riguros de curățare și hidratare, atât dimineața, cât și seara.

Disciplina sa zilnică este remarcată adesea chiar de către specialiștii din echipa de machiaj a televiziunii, care îi laudă calitatea tenului.

„Sunt lăudată de colegele mele de la make-up care, atunci când pun mâna pe tenul meu, îmi zic că se simte. Mă demachiez foarte bine seara și nu există seară sau dimineață fără să fac un ritual foarte serios de curățare a pielii și apoi de serumuri, creme. Sunt un om privilegiat care are la îndemână tot felul de creme și mă folosesc de ele”, a precizat Amalia Enache pentru Libertatea.