Corina Caragea, dezvăluiri neașteptate despre New York: „Prețuri tot mai mari, bacșișuri cerute de la obraz”

Corina Caragea are parte de o vacanță prelungită, respectiv o lună, desfășurată pe două continente. Vedeta PRO TV a vorbit deschis despre experiența trăită în New York.

Corina Caragea a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online impresiile despre una dintre cele mai populare metropole din lume. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a vizitat orașul New York de numeroase ori, în toate anotimpurile. Vedeta TV nu ezită să taxeze aspectele mai puțin plăcute întâlnite la tot pasul.

„New York e orașul cu care am o relație de love & hate. Am fost de multe ori, l-am văzut în toate anotimpurile și încă reușește să mă surprindă. Mă fascinează mozaicul cultural, contrastele lui, străzile care sunt adevărate scene, competitivitatea, zgârie-norii care mă fac să mă simt atât de mică și spectacolele de pe Broadway care mă lasă fără cuvinte”, a povestit Corina Caragea.

Ce spune Corina Caragea despre prețuri și bacșișurile din New York

Pe lângă atracțiile turistice iconice și energia locului, prezentatoarea de la PRO TV a vorbit deschis despre dezavantajele cu care se confruntă orice vizitator ajuns în marele oraș. Corina Caragea a adus în discuție nivelul de zgomot, curățenia, dar și costurile tot mai ridicate, care pot strica experiența unei vacanțe.

„Nu pot să ignor faptul că toate sunt pe un fundal atât de zgomotos, agresiv vizual, auditiv și olfactiv. Prețurile tot mai mari, taxele-surpriză și bacșișurile cerute de la obraz sau chiar impuse la fiecare pas, mari, nemeritate de cele mai multe ori. Sună ciudat, dar totul face parte din farmecul lui”, a adăugat Corina Caragea.

Corina Caragea: „New York-ul mă face să vreau mereu încă un episod”

În ciuda tuturor inconvenientelor legate de costuri și agitație, New York rămâne o destinație specială pentru Corina Caragea.