Irina Fodor a făcut dezvăluiri exclusive pentru Libertatea despre cazările din China și experiența Asia Express. Prezentatoarea TV a povestit ce suveniruri a cumpărat.

Prezentatoarea TV a recunoscut că etapele desfășurate în China au surprins-o plăcut, mai ales în privința condițiilor de cazare. Dacă în sezoanele trecute, echipa de producție și concurenții au trecut prin provocări uriașe, de această dată, standardele din spațiile de cazare au fost la un nivel neașteptat de ridicat.

Irina Fodor, uimită de cazările din China

Irina Fodor a explicat că atenția chinezilor pentru confortul oaspeților a făcut o diferență enormă pe parcursul filmărilor.

„Anul ăsta chiar m-a uimit și credeam că am făcut ceva bine și că am primit vreun premiu. Dar credeam toți unii despre ceilalți. Când vorbeam cu colegii mei, toți ne întrebam același lucru: ce-am făcut bine că avem niște cazări frumoase? Cazările erau frumoase pentru că așa sunt cazările în China. Adică ei se străduiesc să se simtă bine turistul, musafirul, cine stă în camera respectivă, să aibă cam tot ce-i trebuie și să se simtă bine. Și atunci m-ar pedepsi Dumnezeu să mă văicăresc sezonul ăsta de ceva din punctul ăsta de vedere. Nici nu se pune problema. M-aș duce acolo în vacanță, ca să înțelegi cât de bine m-am simțit. Când am auzit că s-a deschis ruta București-Beijing, s-a aprins beculețul”, a mărturisit Irina Fodor, în exclusivitate pentru Libertatea.

Contrastul dintre tehnologia din China și tradiția din Uzbekistan

Irina Fodor ne-a vorbit și despre experiența trăită în Uzbekistan, o zonă încărcată de istorie care i-a oferit o perspectivă complet diferită asupra vechiului Drum al Mătăsii. Vedeta Antenei 1 a fost impresionată și de bucătăria locală.

„În Uzbekistan n-am stat foarte mult, dar acolo este alt vibe. Deșertul, tot mediul înconjurător care te duce cu gândul direct la Drumul Mătăsii cel de pe timpuri. De altfel, Uzbekistanul era un punct important al comerțului pe Drumul Mătăsii. Încă se vede treaba asta și astăzi, pentru că poți cumpăra mătase la prețuri chiar decente de pe acolo. Am văzut altă cultură acolo, pusă în contrast cu tehnologia din China. A fost un prag destul de provocator, așa, de sărit dintr-o parte în alta. În schimb, în Uzbekistan, mâncarea uau, senzațională! Un mix absolut nebunesc. Pare mâncare libaneză, dar nu e. Au și ciorbe cumva din influența rusească. E câte ceva bun din toate. N-ai cum să te ridici de la masă fără să fii sătul, în niciun caz”, a explicat prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Ce i-a cumpărat Irina Fodor fiicei sale din China

Pe lângă amintirile adunate pe parcursul filmărilor, Irina Fodor s-a întors acasă cu trollerul plin de suveniruri. La cererea expresă a adolescentei, Irina Fodor a adus din China obiecte specifice culturii asiatice.