Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert la Paris, după ce pantalonii i s-au agățat de toc. Vezi cum a reacționat artista și ce s-a întâmplat pe scenă.

Celine Dion a fost protagonista unui moment neprevăzut în timpul unuia dintre cele mai recente spectacole susținute la Paris.

Celion Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert la Paris

Cântăreața canadiană a căzut pe scenă chiar în timp ce interpreta una dintre piesele sale îndrăgite, însă reacția ei imediată a demonstrat încă o dată profesionalismul desăvârșit care a consacrat-o de-a lungul întregii cariere.

Incidentul s-a petrecut în timpul piesei „Dans un autre monde”, potrivit 1news.az. Din primele informații, se pare că artista a alunecat după ce pantalonii din ținuta sa de scenă s-au agățat de toc. Fără să lase emoțiile sau durerea să preia controlul, Celine Dion s-a ridicat imediat de la podea și a continuat reprezentația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, fiind răsplătită cu aplauze de publicul prezent.

Celine Dion a revenit pe scenă după 6 ani de pauză

Evenimentul din capitala Franței face parte din seria de concerte „Céline Dion Paris 2026-2027”, inaugurată la Plenitude Arena din Paris, un show marcat de o miză emoțională uriașă pentru marea artistă și pentru milioanele de fani din întreaga lume.

În septembrie 2026, cântăreața a revenit pe scenă cu un concert complet pentru prima dată după o pauză de șase ani, pregătind un repertoriu impresionant de 25 de melodii într-un spectacol de peste două ore.