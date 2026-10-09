Cheloo a vorbit deschis despre experiența Asia Express și despre visul îndeplinit înainte de eliminare. Află declarațiile sincere ale artistului.

Aventura lui Cheloo și a lui Mihai Ban pe Drumul Mătăsii s-a încheiat în ediția de aseară, când eșarfa roșie din cutia Irinei Fodor a marcat eliminarea lor din competiție. Deși nu s-a numărat printre concurenții care au vizat marele premiu de la Antena 1, artistul a mărturisit că decizia de a accepta provocarea a venit dintr-o curiozitate personală și că a părăsit show-ul cu un obiectiv clar îndeplinit.

Întrebat despre motivul pentru care a decis să participe la o emisiune de o asemenea anvergură, Cheloo a detaliat.

„Eu m-am mai gândit, de-a lungul anilor, să merg în «Asia Express», din curiozitate, din desconsiderare față de cei care participau, la modul că «eu pot mai bine» și alte chestii pe care le gândește orice om care stă acasă și privește confortabil din fața televizorului tot ce se întâmplă acolo”, a declarat artistul pentru okmagazine.ro.

Ce vis și-a îndeplinit Cheloo la Asia Express

Deși mulți concurenți pleacă la drum cu așteptări mari sau își imaginează parcursul până în finală, Cheloo a preferat să abordeze competiția fără scenarii prestabilite. Cu toate acestea, artistul a avut o dorință precisă pe care a reușit să și-o îndeplinească alături de partenerul său de drum, Mihai Ban: biletul spre China.

„Adevărul este că asta ne-am dorit încă de când am plecat: am vrut să punem și noi piciorul în China, să avem cu ce ne lăuda acasă. Mi-au plăcut mâncarea din China, natura, clădirile vechi pe care le-am văzut şi bucăţica de istorie pe care am văzut-o în China”, a mărturisit cântărețul pentru aceeași sursă.

Cheloo și provocările de pe Drumul Mătăsii

Pe parcursul etapelor jucate la Asia Express, autostopul s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari încercări pentru echipa sa. Cheloo a povestit cu umor despre dezavantajul lor în fața șoferilor și cum au fost nevoiți să facă față muzicii locale în timpul călătoriilor.

„Am stat mult, mi-am mai pierdut și răbdarea, am avut și ghinion, am avut și noroc, am mai inspirat și milă socială. Oricum, știam că așa va fi, la câtă namilele suntem și eu, și Banu, că or să ia pe oricine altcineva mai repede decât pe noi. Iar când în sfârșit prindeam ceva și ceream Google Translate, ne pomeneam că ne pune muzică uzbecă. Așa că am călătorit pe aripile muzicii. Eu nu sunt deloc pasionat de muzica orientală, cred că îndur o piesă dintr-o mie, dar acolo am fost respectuoși, deși părea o sabotare de nivel înalt”, își amintește artistul.

Concluziile lui Cheloo după Asia Express

Cheloo a tras concluzii după experiența trăită pe Drumul Mătăsii în reality-show-ul de la Antena 1.