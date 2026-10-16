Cine este Mira de la „Insula Iubirii” 2026. Are 22 de ani și a venit în emisiune alături de iubitul ei, Ian Boitași

Mira și Ian Boitași sunt noul cuplu care intră în competiția „Insula Iubirii” 2026, după plecarea Arminei și a lui Marcel. În vârstă de 22 de ani, Mira își va testa relația în Thailanda, unde atenția ispitelor și separarea partenerilor pot pune la încercare încrederea dintre cei doi.

Cine este Mira de la „Insula Iubirii” 2026

Mira este una dintre noile concurente ale sezonului 2026 al emisiunii „Insula Iubirii”. Are 22 de ani și a venit în Thailanda alături de iubitul ei, Ian Boitași, pentru a vedea cum rezistă relația lor într-un context diferit de viața de zi cu zi.

Tânăra se descrie ca fiind o persoană energică, cu o personalitate puternică. Experiența din cadrul emisiunii îi va pune pe amândoi în situația de a face față tentațiilor și interacțiunilor cu persoane noi, în timp ce vor locui separat.

Cine este Ian Boitași, iubitul Mirei

Ian Boitași a intrat în competiție alături de Mira. Este pasionat de rugby și spune că apreciază disciplina, o calitate importantă și în sportul pe care îl practică.

Cei doi au decis să participe la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația într-un mediu în care încrederea și fidelitatea sunt puse la încercare. Pe parcursul experienței din Thailanda, fiecare va trebui să gestioneze separat interacțiunile cu ispitele și situațiile care pot apărea.

Ce indicii au apărut pe rețelele sociale despre relația lor

Înainte de apariția în emisiune, relația dintre Mira și Ian a fost prezentă și pe rețelele sociale. Potrivit informațiilor furnizate, Ian ar fi șters de pe conturile sale urmele legate de Mira, în timp ce tânăra păstrează două postări în care apare alături de iubitul ei.

Una dintre fotografii datează din 2023 și este însoțită de mesajul „Fericirea mea”. Aceste detalii nu oferă, însă, suficiente informații pentru a trage concluzii despre situația actuală a relației lor.

Jaguarul a remarcat-o pe Mira încă de la început

Odată ajunsă în vila fetelor, Mira ar putea atrage atenția ispitelor masculine. Potrivit comunicatului Antena 1, Jaguarul nu își va ascunde interesul și o va compara cu „Scufița Roșie 2.0”.