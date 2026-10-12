Claudia Pătrășcanu acuză că fiul ei de 9 ani nu a fost adus la școală, deși există trei hotărâri judecătorești. Artista face apel la autorități.

Claudia Pătrășcanu trece prin momente dificile în lupta pentru fiul ei cel mic, Nicolas. Cântăreața a transmis un mesaj public plin de durere, în care mărturisește că de aproape patru luni este despărțită de copilul ei de 9 ani și că deciziile instanțelor de judecată nu sunt puse în aplicare.

Artista susține că, deși există trei hotărâri judecătorești favorabile, dintre care cea mai recentă a fost pronunțată pe 9 octombrie și îl obligă pe tatăl copilului, Gabi Bădălău, să îl ducă pe minor la cursurile școlare, băiatul nu a fost prezent la școală nici în cursul zilei de astăzi, 12 octombrie.

Claudia Pătrășcanu: „Ce suflet trebuie să ai să desparți doi frați?”

Situația a devenit critică pentru artistă, care reclamă faptul că minorul este separat nu doar de ea și de mediul său educațional, ci și de fratele lui alături de care a crescut. Claudia Pătrășcanu a exprimat public suferința provocată de această situație.

„De aproape patru luni trăiesc cea mai mare durere a unei mame. Nu-mi mai pot înveli copilul seara, nu-l mai pot lua de mână să-l duc la școală, nu-l pot îmbrățișa și nu-l mai pot avea acasă, alături de fratele lui.

Am trei hotărâri judecătorești. Ultima, pronunțată pe 9 octombrie, îl obligă pe tată să-l aducă pe Nicolas la școală. Astăzi, 12 octombrie, copilul NU a fost adus nici măcar la cursuri!

Cum este posibil ca un copil de numai 9 ani să fie îndepărtat de casa în care a crescut, de mama lui, de școală, de colegi, de fotbal și, mai presus de toate, de fratele său?

Ce vină au doi frați care au crescut împreună, care au împărțit aceeași copilărie, aceleași bucurii și îmbrățișări și care astăzi nu mai pot trăi unul lângă celălalt? Ce suflet trebuie să ai să desparți doi frați?”, declară Claudia Pătrășcanu.

Pe lângă problemele legate de nerespectarea hotărârilor instanței, vedeta își îndreaptă atenția și către instituțiile statului care ar trebui să protejeze drepturile minorului. Claudia Pătrășcanu cere clarificări cu privire la modul în care un psiholog din cadrul DGASPC Giurgiu ar fi intervenit în acest caz în luna august, la domiciliul tatălui.

„De aproape patru luni solicit sprijinul instituțiilor competente. Am sesizat în repetate rânduri DGASPC Giurgiu, însă numeroase solicitări au rămas fără răspuns, iar situația copilului continuă să se agraveze.

Am solicitat verificarea intervenției unei psihologe din cadrul DGASPC Giurgiu, care a discutat cu minorul la domiciliul tatălui în luna august, existând informații îngrijorătoare potrivit cărora copilului i s-ar fi transmis că nu reprezintă o problemă dacă refuză să revină la locuința stabilită judecătorește. Deși am cerut în repetate rânduri identitatea persoanei și clarificarea intervenției, nu am primit răspunsurile solicitate.

Cine protejează dreptul la educație al acestui copil? Cine verifică respectarea hotărârilor judecătorești? Cine răspunde pentru lunile de copilărie pierdute? Sunt MAMA acestui copil, pe care l-am crescut cu dragoste și atenție”, afirmă artista.

Claudia Pătrășcanu: „Nu cer privilegii, ci doar respectarea legii”

În încheierea apelului său public, Claudia Pătrășcanu își reafirmă încrederea în Justiție și face un apel ferm la respectarea legii și la protejarea dreptului la educație al fiului ei.