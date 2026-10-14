Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința lor. „S-a îndeplinit visul nostru”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu de mai mulți ani, iar în 2021, cei doi au devenit soț și soție. Cei doi artiști au făcut un nou pas important în viața lor. Și-au cumpărat o casă și au împărtășit bucuria cu fanii de pe contul de socializare.

Recent, Edward a dezvăluit că au reușit să își cumpere propria casă, lucru la care visau de foarte mult timp. Acesta a publicat două fotografii din locuința care în prezent este nemobilată, cei doi urmând să se ocupe de acest lucru, în perioada următoare.

„S-a îndeplinit visul nostru, iubirea mea! Încă nu realizez că avem casa noastră! Mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi!”, a scris Edward Sanda, pe Instagram.

Cleopatra și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar în urmă cu ceva timp, artista a vorbit deschis despre planurile lor de viitor. Tânăra artistă a mărturisit că își dorește un copil, însă, după discuții cu soțul ei, au decis să mai aștepte.

„Da. Ne dorim copii, dar mai așteptăm puțin. Fiind mai mare și bărbat, el sigur că își dorește poate un pic mai mult decât mine, se vede cred că mai des decât mă văd eu ca mamă. Am vorbit despre asta și el este conștient, știe și îmi respectă decizia de a mai aștepta. Suntem amândoi tineri, mai avem multe de făcut și dorim să mai facem lucruri ca să fim liniștiți în postura de părinți. Îmi plac copiii”, a spus Cleopatra Stratan anul trecut, la podcastul Ilincăi Vandici.

Cleopatra Stratan a mai povestit că relația lor cu familiile este una excelentă, menționând că se înțelege foarte bine cu părinții lui Edward Sanda, iar și artistul are o legătură strânsă cu familia Stratan. Această armonie în familie este un factor important în viața lor de cuplu și o bază solidă pentru viitorul lor.