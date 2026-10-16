Cu ce a ajuns să se ocupe Leonard Miron în Marea Britanie. Fostul prezentator TV, nevoit să își schimbe numele

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Leonard Miron, în vârstă de 57 de ani, a renunțat în urmă cu mulți ani la televiziune și a părăsit România. După ce o lungă perioadă a fost plecat în croaziere, de ceva timp, fostul prezentator TV ocupă o altă funcție și a vorbit pentru prima oară despre asta.
Leonard Miron lucrează în Marea Britanie și a fost invitat la Spynews TV Live, în ediția din 15 octombrie, unde a vorbit despre noua meserie pe care o are. Acesta ocupă funcția de ofițer de probațiune la Serviciul Penitenciar și de Probațiune, o agenție executivă a Ministerului Justiției din Regatul Unit.
„Unul dintre cei cu care lucrez. A fost o fraudă, în care a fost implicat fără să știe ce face, cineva l-a folosit în mutarea unor bani prin intermediul contului său bancar. Mi-a zis: «Dumneavoastră semănați foarte bine cu cineva care a lucrat în televiziunea română, dar era bătrân și cred că a murit»”, a declarat Leonard Miron, la Spynews TV Live.
De asemenea, leonard Miron spune că departamentul de securitate l-a îndemnat să își schimbe numele de familie,
„La un moment dat, după ce am început să lucrez, am avut o discuție cu șefa mea și mi-a zis: departamentul de securitate de la Ministerul Justiției a verificat prezența ta online.
Ei nu vor să mă oprească să am această viață online, dar pentru siguranța mea poate că ar fi bine să ne gândim la o soluție ca în momentul în care eu am numele pe ecuson, să nu fie ușor să te duci pe Google să mă găsești. Așa s-a găsit soluția să îmi schimb numele de familie. Eu în adresa mea de e-mail și pe ecuson am un alt nume de familie, Petrescu”, a declarat Leonard Miron, potrivit Spynews.