Cu ce a ajuns să se ocupe Leonard Miron în Marea Britanie. Fostul prezentator TV, nevoit să își schimbe numele

Leonard Miron, în vârstă de 57 de ani, a renunțat în urmă cu mulți ani la televiziune și a părăsit România. După ce o lungă perioadă a fost plecat în croaziere, de ceva timp, fostul prezentator TV ocupă o altă funcție și a vorbit pentru prima oară despre asta.

Leonard Miron lucrează în Marea Britanie și a fost invitat la Spynews TV Live, în ediția din 15 octombrie, unde a vorbit despre noua meserie pe care o are. Acesta ocupă funcția de ofițer de probațiune la Serviciul Penitenciar și de Probațiune, o agenție executivă a Ministerului Justiției din Regatul Unit.

„Unul dintre cei cu care lucrez. A fost o fraudă, în care a fost implicat fără să știe ce face, cineva l-a folosit în mutarea unor bani prin intermediul contului său bancar. Mi-a zis: «Dumneavoastră semănați foarte bine cu cineva care a lucrat în televiziunea română, dar era bătrân și cred că a murit»”, a declarat Leonard Miron, la Spynews TV Live.

De asemenea, leonard Miron spune că departamentul de securitate l-a îndemnat să își schimbe numele de familie,

„La un moment dat, după ce am început să lucrez, am avut o discuție cu șefa mea și mi-a zis: departamentul de securitate de la Ministerul Justiției a verificat prezența ta online.