Cum a apărut Corina Caragea pe plajele din Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou de acest loc”

Corina Caragea și-a continuat vacanța de o lună de zile pe plaje exotice. După zilele petrecute în Canada, prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV a revenit în Hawaii, destinație de care s-a bucurat și în urmă cu 7 ani.

Vedeta PRO TV a ales ca a doua oprire - și cea mai lungă din vacanța sa - să fie în arhipelagul Hawaii, o destinație de vis de care mărturisește că îi era dor.

Pasionată de călătorii și recunoscută pentru stilul său de viață activ, prezentatoarea TV a decis să petreacă mai mult timp în paradisul american pentru a explora în detaliu natura luxuriantă, munții spectaculoși și plajele cu apă turcoaz.

„Hawaii a fost cea de-a doua oprire în vacanța mea și cea mai lungă. Am vrut să am timp să mă bucur de acest loc minunat, de care îmi era dor. Nu ne-am mai văzut din 2019, timp în care doar Bora Bora a reușit să îl bată la culori în topul meu. Plajele rupte din Rai, grija pentru natură, pentru viața marină, Shaved Ice, Açai Bowl, munții parcă desenați și puși cu mâna în tablou m-au așteptat tot acolo”, a transmis Corina Caragea.

Corina Caragea, apariții spectaculoase pe nisipul din Hawaii

Garderoba estivală aleasă de Corina Caragea pentru sejurul din Hawaii a pus în valoare silueta impecabilă a vedetei. Prezentatoarea de la PRO TV s-a lăsat fotografiată pe plajă atât în costume de baie din două piese, de culoare neagră, accesorizate cu o pălărie de paie în stil cowboy, cât și în modele întregi, în nuanțe aprinse de roz fucsia.

„Cert e că, după atâția ani, m-am îndrăgostit din nou de acest loc. Și parcă tot n-am stat suficient”, a adăugat Corina Caragea.