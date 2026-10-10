Sala Palatului a fost pe 8 octombrie 2026 martora unei povești care a depășit granițele unui simplu concert. În fața unei săli pline, Diana Matei și Taraful Cleante au prezentat „Am atins cerul cu mâna”, cel mai personal și emoționant proiect artistic din cariera lor.

Gândit ca un spectacol-concept, evenimentul a purtat publicul prin cinci capitole inspirate din viața și parcursul Dianei Matei și al lui Marian Cleante. Iar spectatorii au devenit parte dintr-o poveste autentică despre curaj, familie și destin.

Unul dintre cele mai puternice momente ale serii a fost dedicat mamei Dianei Matei, artistă care a vorbit deschis despre relația specială care le-a unit și despre sacrificiile care au făcut posibil drumul său către scenă.

Pe scenă au urcat patru invitați speciali: Leo de la Roșiori, Feli, Pepe și Costel Biju, iar repertoriul a îmbinat muzica lăutărească autentică, influențele balcanice și folclorul, care au devenit semnătura artistică a Dianei Matei și a Tarafului Cleante.

Dar poate cel mai impresionant tablou al serii a fost cel al familiei. Dincolo de luminile reflectoarelor și de energia unei producții de anvergură, publicul a descoperit povestea unor oameni care și-au construit viața și cariera împreună, cu bune și cu rele, fără să renunțe niciodată la visul lor.

„A fost cea mai frumoasă și cea mai intensă seară din viața mea. Nu am simțit că am susținut un concert. Am simțit că am împărtășit cu mii de oameni o parte din sufletul meu. Am plâns, am râs, am retrăit momente pe care credeam că le-am lăsat în urmă și am înțeles încă o dată cât de norocoasă sunt. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și tuturor celor care au crezut în acest vis”, a declarat Diana Matei.

În culise, emoțiile au fost la fel de mari ca pe scenă. Echipa de producție, instrumentiștii, dansatorii și colaboratorii implicați în realizarea spectacolului au lucrat luni întregi pentru a transforma „Am atins cerul cu mâna” într-o experiență care să rămână în memoria publicului mult timp de acum înainte.