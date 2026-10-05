Blugii vechi nu trebuie aruncați, deoarece aproape fiecare parte a acestora poate avea o nouă întrebuințare în locuință. De la tapițerie și covoare până la suporturi de ghivece, denimul oferă oportunități creative pentru a adăuga „un strop de originalitate decorului casei dumneavoastră”, după cum explică experții în design interior citați de de TSN.

Blugii uzați, păstrați în dulapuri timp de ani de zile, pot avea o viață nouă, transformându-se în obiecte utile și decorative.

Materialul este unul dintre cele mai rezistente materiale, oferă numeroase posibilități de reutilizare, chiar și după ce hainele s-au uzat.

Una dintre cele mai creative idei este folosirea blugilor pentru recondiționarea scaunelor.

Denimul este rezistent și poate suporta uzura, fiind ideal pentru tapițarea unui scaun, a unui taburet sau a unui fotoliu mic.

Chiar și buzunarele sau cusăturile vizibile pot deveni elemente decorative. Cu ajutorul unui capsator pentru mobilă, puteți transforma un scaun vechi într-o piesă unică și modernă.

De asemenea, buzunarele din spate ale blugilor pot fi transformate în „organizatoare” de perete. Decupați-le cu grijă, păstrând o margine de material, și coaseți-le pe o bază solidă

Acestea sunt perfecte pentru depozitarea unor obiecte mici, precum pixuri, foarfeci sau chei. În camerele copiilor, ele pot deveni locuri perfecte pentru a ține rechizite.

Pentru iubitorii de plante, blugii vechi pot fi transformați în ghivece decorative. Tăiați părți din cracul pantalonului la dimensiunea dorită, coaseți baza și întoarceți marginea superioară pentru un aspect estetic.

Dacă adăugați o căptușeală impermeabilă, acestea pot fi folosite ca suporturi pentru ghivece de flori.

Un alt mod creativ de a reutiliza denimul este confecționarea unor covorașe rezistente. Puteți tăia materialul în pătrate de dimensiuni similare și să le coaseți împreună pentru a crea un „design patchwork”.

Alternativ, benzile lungi de material pot fi răsucite și cusute pentru a forma covorașe circulare sau dreptunghiulare.

Blugii cu broderii sau uzură autentică pot deveni opere de artă. Decupați bucăți din material și combinați-le pentru a crea panouri decorative sau compoziții geometrice ce pot fi înrămate și atârnate pe perete.

Chiar și cusăturile groase ale blugilor, de obicei greu de utilizat, pot fi transformate în suporturi pentru cești sau oale fierbinți.