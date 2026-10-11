Decizia luată de Delia Matache. Ce face artista pe 4 decembrie 2026 la Palatul Parlamentului

Delia Matache se întoarcere la origini, în unul dintre cele mai ample show-uri construite de artistă până acum: peste 100 de muzicieni și artiști, Orchestra Simfonică București condusă de Andrei Tudor, invitați speciali și un spectacol creat pentru o singură seară!

Artista aduce la Sala Unirii din Palatul Parlamentului concertul „Analog Simfonic”, pe 4 decembrie 2026, un show construit în jurul muzicii live, al instrumentelor, vocii și emoției, dar într-o formă în care publicul nu le-a mai experimentat până acum.

Cele mai cunoscute și relevante piese din repertoriul Deliei au fost rescrise și reorchestrate special pentru acea seară. Andrei Tudor și Orchestra Simfonică București fac parte din poveste, alături de band-ul Deliei, artiști, muzicieni, invitați speciali și alte momente pregătite exclusiv pentru acest show.

„Analog Simfonic” nu este însă un concert simfonic în sensul clasic: este un spectacol construit în detaliu, pe parcursul mai multor luni, în care muzica, scenografia, lumina, arhitectura și performance-ul devin părți ale aceleiași povești. Iar în centrul ei rămâne muzica live!

Pentru „Analog Simfonic”, Delia Matache a ales unul dintre cele mai spectaculoase spații din București: Sala Unirii a Palatului Parlamentului. Proporțiile monumentale ale sălii, arhitectura și dimensiunea sa aproape cinematografică devin parte din conceptul show-ului.

Pentru o singură noapte, un spațiu asociat în mod tradițional ceremoniilor și evenimentelor oficiale va căpăta o identitate complet diferită. Scena va fi construită pe mai multe niveluri și gândită special pentru această formulă amplă de spectacol, astfel încât orchestra, band-ul, Delia și invitații serii să existe în interiorul aceleiași construcții vizuale.

Transformarea Palatului Parlamentului va începe cu câteva zile înainte de eveniment. Scena, gradenele, instalațiile de lumină, sunetul și elementele de scenografie create special pentru concert vor modifica temporar geometria și atmosfera spațiului. Iar experiența nu se va opri la ușile Sălii Unirii!

Sala I.C. Brătianu și Sala Take Ionescu vor deveni, la rândul lor, parte din universul „Analog Simfonic” și din traseul publicului prin Palatul Parlamentului, prin instalații, decoruri și experiențe dezvoltate special pentru eveniment, inclusiv alături de partenerii proiectului.