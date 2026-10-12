Valentin Sanfira a oferit detalii neștiute din viața sa privată. Artistul a vorbit deschis despre modul în care și-a tratat partenerele de viață de-a lungul timpului. Acesta susține că s-a străduit să fie un partener generos.

Artistul a explicat că în momentul în care a ajuns la un statut financiar care i-a permis să facă investiții în confort și vacanțe, s-a bucurat din plin de aceste privilegii, pe care le-a oferit și persoanei de lângă el.

Valentin Sanfira: „N-a dus-o rău nimeni cu mine niciodată”

Valentin Sanfira a precizat că sumele considerabile direcționate fie în lucruri de calitate pentru casă, fie în călătorii de relaxare au fost deciziile lui, dar că niciodată nu și-a depășit posibilitățile financiare din acel moment și nu a recurs la împrumuturi.

„Să știi că am fost un om bun. N-a dus-o rău nimeni cu mine niciodată. Și dacă au fost (reproșuri), n-au fost fondate, pentru că eu, cum să spun, în relație, femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie. Nu a existat, să fie mașină la scară bună, vacanțe scumpe, și pentru mine. Adică, domnule, dacă mergem să vedem lumea, dacă Dumnezeu mi-a ajutat să fac niște bănuți și să-mi permit niște lucruri, să văd lumea asta, poate, dacă nu, eram tot la țară sau în altă situație, nu puteam să văd lucrurile astea. Și acuma le pot face. Și uite, fac o mică paranteză.

Eu în familie eram cel care arunca mulți bani pe vacanțe. Lucrurile din casă să fie de calitate. Și din muncă, bineînțeles. Acuma nu m-am aruncat dacă n-au fost bani, am așteptat, nu m-am aruncat să rămân dator sau să mă împrumut”, a dezvăluit Valentin Sanfira în cadrul podcastului „În casă cu Annes”, făcând astfel referire și la mariajul încheiat cu Codruța Filip.

Valentin Sanfira: „Știu să calc, să spăl”

Plecat de acasă la o vârstă fragedă și crescut la cămin, Valentin Sanfira a fost nevoit să își câștige independența mult mai devreme.

Începând să cânte la evenimente încă din anii copilăriei, el a învățat singur să gestioneze inclusiv treburile casnice. Artistul a mărturisit că știe să gătească, să spele și să calce.