Ella Vișan, accident în timpul unei drumeții la Vârful Negoiu. „Am picat în gol 100 metri”

Ella Vișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a trecut printr-un accident în timpul unei drumeții în zona Vârfului Negoiu. Tânăra spune că a căzut aproximativ 100 de metri și s-a ales cu mai multe răni, iar după incident a avut nevoie de ajutor pentru a fi scoasă din vale.

Ella Vișan a trecut printr-un moment dificil în timpul unei drumeții în zona Vârfului Negoiu. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit pe rețelele de socializare că a căzut aproximativ 100 de metri și s-a ales cu mai multe leziuni.

După accident, tânăra spune că a avut dureri în tot corpul și a arătat urmăritorilor săi urmările vizibile ale căderii. Ella a încercat să povestească experiența și cu o notă de umor, însă a recunoscut că momentul a fost unul dificil și pe care nu își dorește să îl mai repete.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de m de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a declarat Ella Vișan în mediul online.

Ella Vișan a avut nevoie de ajutor

După accident, una dintre problemele cu care s-a confruntat Ella Vișan a fost și transportul din zona în care se afla. Inițial, tânăra se întreba cum va reuși să ajungă din Porumbacu la Brașov. Situația s-a schimbat însă după accident, iar Ella a povestit, pe un ton glumeț, că ar fi ajuns să fie transportată cu ambulanța.

„Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu la Brașov, acum știu sigur că o să ajung cu ambulanța. Râdem, glumim, dar a fost groaznic”, a mai spus tânăra.

Ella Vișan le-a mulțumit celor care au ajutat-o

În urma căderii, ajutorul persoanelor aflate în apropiere a fost important pentru ca Ella să poată fi scoasă din vale. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” le-a transmis mulțumiri celor care au intervenit și au coborât pentru a o ajuta.

„Mulțumesc băieților care au venit după mine, în vale, și m-au luat”, a transmis Ella Vișan.