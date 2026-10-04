Elwira Petre, idei pentru pachețelul de școală al copiilor. Ce pune în caserolă atunci când rămâne fără inspirație

Elwira Petre le-a oferit părinților mai multe idei pentru pachețelul de școală al copiilor. Soția lui Mihai Petre spune că preferă combinațiile simple, în care include ceva sățios, ceva proaspăt, o gustare crocantă și un desert pregătit în casă.

Pregătirea pachetului pentru școală poate deveni o provocare atunci când trebuie găsite zilnic variante diferite pentru copii. Elwira Petre a împărtășit pe Instagram câteva dintre combinațiile pe care le pregătește pentru cele două fetițe ale sale.

Vedeta spune că încearcă să păstreze un echilibru între mai multe tipuri de alimente și să folosească, pe cât posibil, preparate făcute în casă.

„Idei de lunch box pentru școală, de salvat pentru zilele în care nu mai știi ce să pui în cutie. Încerc să combin de fiecare dată câteva lucruri: ceva sățios, ceva proaspăt, ceva crocant și, bineînțeles, un mic desert făcut în casă”, a transmis Elwira Petre.

Sandvișuri și rulouri pentru pachețel

Printre variantele propuse de Elwira Petre se află sandvișurile și rulourile, care pot fi schimbate de la o zi la alta în funcție de ingredientele disponibile.

Printre combinațiile recomandate se numără:

pâine de casă cu pate de rață;

pâine fără gluten cu șuncă și salată;

sandviș cu pastramă și salată;

quesadilla cu șuncă și cașcaval;

rulouri cu pastă de ton;

rulouri cu omletă și spanac.

Idei de pachețel cu ou

Ouăle pot fi incluse, la rândul lor, în mai multe variante de gustări. Elwira Petre propune atât omleta, cât și ouăle de prepeliță combinate cu alte ingrediente.

Printre sugestiile sale se află:

omletă cu castraveți;

ouă de prepeliță cu mozzarella și legume.

Ce fructe și legume pune Elwira Petre în caserolă

Pentru partea proaspătă a pachetului, Elwira Petre recomandă fructe și legume care pot fi transportate ușor și consumate fără o pregătire complicată.

Lista sa include:

salată cu mozzarella, castraveți și ouă de prepeliță;

struguri și prune;

portocale;

grapefruit;

morcov crud.

Gustări care pot fi pregătite din timp

Pentru zilele în care diminețile sunt mai aglomerate, unele dintre preparate pot fi făcute în avans.

Elwira Petre include în lista sa:

overnight chia cu lapte de cocos și afine;

mousse de fructe;

iaurt cu fructe și semințe.

Astfel de preparate pot fi porționate din timp, în funcție de preferințele copilului și de modul în care sunt păstrate până la momentul consumului.

Gustări simple pentru copii

Lista de idei continuă cu gustări care necesită puțină pregătire. Printre combinațiile propuse se numără:

felii de măr cu unt de arahide;

curmale cu unt de arahide și semințe de dovleac;

fructe proaspete și câteva semințe.

În cazul alimentelor precum untul de arahide sau nucile și semințele, părinții trebuie să țină cont și de eventualele alergii ale copilului.

Deserturi făcute în casă pentru pachețel

Pentru partea dulce, Elwira Petre preferă deserturile pregătite în propria bucătărie. Printre variantele pe care le-a prezentat se află:

brioșe cu mere și cocos;

brioșe cu făină de cocos și ciocolată neagră;

fursecuri cu făină de migdale și ciocolată neagră;

biscuiți din semințe și banană;

muffins cu cocos.

Acestea pot fi pregătite în cantități mai mari și păstrate pentru mai multe zile, dacă rețeta și condițiile de păstrare permit acest lucru.

„Nu trebuie să inventez ceva nou în fiecare dimineață”

Elwira Petre spune că nu schimbă neapărat complet pachetul de la o zi la alta. Preferă să păstreze câteva variante de bază și să schimbe ingredientele pentru a obține combinații diferite.