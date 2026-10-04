Elwira Petre, idei pentru pachețelul de școală al copiilor. Ce pune în caserolă atunci când rămâne fără inspirație

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Elwira Petre le-a oferit părinților mai multe idei pentru pachețelul de școală al copiilor. Soția lui Mihai Petre spune că preferă combinațiile simple, în care include ceva sățios, ceva proaspăt, o gustare crocantă și un desert pregătit în casă.
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Pregătirea pachetului pentru școală poate deveni o provocare atunci când trebuie găsite zilnic variante diferite pentru copii. Elwira Petre a împărtășit pe Instagram câteva dintre combinațiile pe care le pregătește pentru cele două fetițe ale sale.
Vedeta spune că încearcă să păstreze un echilibru între mai multe tipuri de alimente și să folosească, pe cât posibil, preparate făcute în casă.
„Idei de lunch box pentru școală, de salvat pentru zilele în care nu mai știi ce să pui în cutie. Încerc să combin de fiecare dată câteva lucruri: ceva sățios, ceva proaspăt, ceva crocant și, bineînțeles, un mic desert făcut în casă”, a transmis Elwira Petre.
Printre variantele propuse de Elwira Petre se află sandvișurile și rulourile, care pot fi schimbate de la o zi la alta în funcție de ingredientele disponibile.
Printre combinațiile recomandate se numără:
Ouăle pot fi incluse, la rândul lor, în mai multe variante de gustări. Elwira Petre propune atât omleta, cât și ouăle de prepeliță combinate cu alte ingrediente.
Printre sugestiile sale se află:
Pentru partea proaspătă a pachetului, Elwira Petre recomandă fructe și legume care pot fi transportate ușor și consumate fără o pregătire complicată.
Lista sa include:
Pentru zilele în care diminețile sunt mai aglomerate, unele dintre preparate pot fi făcute în avans.
Elwira Petre include în lista sa:
Astfel de preparate pot fi porționate din timp, în funcție de preferințele copilului și de modul în care sunt păstrate până la momentul consumului.
Lista de idei continuă cu gustări care necesită puțină pregătire. Printre combinațiile propuse se numără:
În cazul alimentelor precum untul de arahide sau nucile și semințele, părinții trebuie să țină cont și de eventualele alergii ale copilului.
Pentru partea dulce, Elwira Petre preferă deserturile pregătite în propria bucătărie. Printre variantele pe care le-a prezentat se află:
Acestea pot fi pregătite în cantități mai mari și păstrate pentru mai multe zile, dacă rețeta și condițiile de păstrare permit acest lucru.
Elwira Petre spune că nu schimbă neapărat complet pachetul de la o zi la alta. Preferă să păstreze câteva variante de bază și să schimbe ingredientele pentru a obține combinații diferite.
„Îmi place să schimb combinațiile și să folosesc cât mai multe preparate făcute în casă. Nu trebuie să inventez ceva nou în fiecare dimineață — schimb câteva ingrediente și deja avem un alt lunch box.”