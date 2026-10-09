Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a Ellei. Fiica ei și a lui George Burcea a împlinit 10 ani.

Cântăreața a publicat pe rețelele de socializare imagini de la aniversarea primei sale fiice, Ella, care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu această ocazie, Andreea Bălan a publicat un mesaj emoționant. Ea a rememorat amintirile strânse de la venirea pe lume a fetiței, subliniind că această perioadă a fost marcată de emoții și descoperiri continue.

„Parcă ieri îmi țineam pentru prima dată în brațe prima mea minune, Ella, iar azi împlinește 10 anișori. Zece ani care au trecut într-o clipă, dar care au fost atât de frumoși… plini de zâmbete, iubire, descoperiri, îmbrățișări și emoții pure”, a transmis Andreea Bălan.

Andreea Bălan și-a sărbătorit fata

Artista a mărturisit că Ella este un copil atent la stările celor din jur, fiind surprinsă de înțelepciunea de care dă dovadă în situațiile de zi cu zi.

„Ella este o fetiță delicată, sensibilă, atentă la tot ce se întâmplă în jurul ei, cu o înțelepciune și o profunzime aparte. Uneori am senzația că în trupul ei mic de copil locuiește un suflet care înțelege viața și oamenii mult dincolo de vârsta ei. Are o empatie rară, o capacitate incredibilă de a simți emoțiile celorlalți și o bunătate care nu are nevoie de cuvinte mari ca să se facă simțită. Ella vede cu inima lucruri pe care noi, oamenii mari, uneori uităm să le mai vedem”, a adăugat artista.

Lecția de viață primită de la propriul copil

Relația dintre cele două aduce și momente în care rolurile se inversează. Andreea Bălan a recunoscut că primește la rândul ei lecții valoroase despre răbdare de la Ella.

„Mă uit la ea cu atâta iubire și recunoștință… Pentru că, deși eu sunt mama ei și ar trebui să fiu cea care o învață despre viață, de multe ori ea este cea care mă învață pe mine despre sensibilitate, iubire, răbdare și frumusețea lucrurilor simple”, a mărturisit cântăreața.

Artista îți încurajează fata să îți păstreze valorile și modul în care privește lumea.