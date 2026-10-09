Trapperul Ian a transmis un mesaj public după episodul controversat de la concertul susținut vineri, 2 octombrie, la Arenele Romane din Capitală. Artistul a urinat pe scenă, în fața publicului și la doar câțiva metri de un alt coleg de breaslă.

Gestul a stârnit un val de critici în spațiul public, mai ales că la eveniment au fost prezenți și minori însoțiți de părinți.

Ce explicații a dat Ian după gestul controversat de la Arenele Romane

Trapperul susține că nu a intenționat să jignească spectatorii sau echipa de organizare, argumentând că reacția sa a fost una necalculată, generată de impulsul momentului.

„Vreau să fie clar o singură chestie: nu am avut niciodată o reacție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta. Pur și simplu, am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap. Publicul nostru nu prea e alcătuit din minori, am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu, nu mi-a venit în cap treaba asta, nu m-am gândit”, a explicat Ian pe contul său de Instagram.

Trapperul și-a cerut scuze

Artistul a menționat că i-a contactat personal pe colegii de scenă și pe membrii staffului tehnic pentru a-și exprima regretul față de situația creată pe scena de la Arenele Romane. Ian a adăugat că înțelege gravitatea faptelor sale și că este pregătit să suportat rigorile legii, dar și repercusiunile asupra imaginii sale publice.

„E normal că îmi pare rău de toată situația asta pe care am creat-o și față de copiii ăia, față de mamele lor, față de echipa care a strâns după mine, față de colegii, artiștii care mai erau acolo. Îmi cer scuze față de oamenii ăștia, față de echipă mi-am cerut scuze personal. Sunt bărbat, îmi asum, și pe cale legală îmi asum consecințele, și pe cale publică sufăr consecințele. Vă asigur că chestia asta nu o să se mai întâmple niciodată, asta e clar. Mi-am învățat lecția”, a conchis trapperul.