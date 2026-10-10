Alexandru Sautner, juratul „Chefi la cuțite”, a împlinit 56 de ani, iar soția lui i-a pregătit o surpriză emoționantă. Într-un video, Flavia a strâns mesaje de la copii lui, dar și de la surorile acestuia, a publicat totul pe contul de socializare, acolo unde și ea i-a transmis câteva cuvinte.

Soția lui Alexandru Sautner, Flavia Maxim, a pregătit o surpriză pentru chef, de ziua lui de naștere, și a unit mai multe mesaje emoționante de la membrii familiei.

„La mulți ani, dragoste! Îți doresc înainte de toate sănătate, liniște în suflet și puterea de a te bucura de tot ceea ce ai construit în acești ani! PS. Nu uita… Când îți este cel mai GREU, atunci să te ridici!”, a fost mesajul postat de soția lui Alexandru Sautner, pe Instagram.

Alexandru Sautner și soția lui sunt împreună de 14 ani, iar fiica lor are nouă ani. Bucătarul este tatăl a trei copii, Anna și Constantin (din prima căsătorie cu Anna Sautner) și Emma Maria (împreună cu actuala sa soție, Flavia Maxim). Între celebrul chef și actuala soție există o diferență de vârstă de 16 ani.

Alexandru Sautner și Flavia Maxim s-au văzut pentru prima dată după ce juratul de la Chefi la cuțite s-a întors din Germania.