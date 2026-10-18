Imagini din casa lui Sorin Bontea. Juratul de la MasterChef se ocupă singur de grădina lui

Dincolo de bucătărie și de aparițiile de la televizor, Sorin Bontea își petrece o parte din timpul liber îngrijindu-se de gospodărie. Juratul de la „MasterChef” se ocupă de grădină, cultivă legume și pomi fructiferi și a amenajat în curtea casei un colț inspirat de peisajele mediteraneene, în care atrag atenția doi măslini seculari.

Sorin Bontea publică ocazional imagini din locuința sa, oferindu-le urmăritorilor o privire asupra spațiului în care își petrece timpul în afara platourilor de filmare. Casa este amenajată într-un stil modern, cu influențe clasice și o paletă cromatică dominată de alb și gri.

Livingul este luminos și aerisit, cu pereți albi, pardoseală în nuanțe deschise și mobilier în tonuri neutre. Ferestrele înalte, acoperite cu perdele transparente și draperii gri, lasă lumina naturală să pătrundă în încăpere. Zona de relaxare este completată de un fotoliu gri cu forme rotunjite, o măsuță de cafea minimalistă și un covor în culori discrete.

Un alt element care atrage atenția este șemineul decorativ alb, cu ornamente clasice, amplasat sub televizor. Tablourile în culori calde și pastelate, alături de obiectele decorative și instrumentele muzicale, completează amenajarea.

Bucătăria, unul dintre spațiile importante din locuință

Pentru un bucătar pasionat, bucătăria are un rol esențial, iar cea din casa lui Sorin Bontea îmbină aspectul clasic cu dotările moderne. Mobilierul în nuanțe deschise, cu influențe vintage, este completat de aparatură modernă și cuptoare de lux.

Aici, juratul de la „MasterChef” pregătește diverse preparate, iar unele dintre ele ajung și în mediul online. Printre lucrurile care au atras atenția urmăritorilor săi se numără și pâinea pe care o face acasă.

Sorin Bontea își îngrijește singur grădina

Dacă interiorul locuinței este amenajat într-un stil modern, curtea reflectă pasiunea lui Sorin Bontea pentru activitățile gospodărești. Bucătarul se ocupă de grădină și îngrijește pomii fructiferi, legumele și plantele pe care le cultivă.

În curte există o zonă verde, cu pomi și legume, dar și un spațiu amenajat pentru gătit în aer liber. Vatra de foc și plita sunt folosite pentru preparate și grătare, activități care îmbină pasiunea sa pentru bucătărie cu timpul petrecut acasă.

Sorin Bontea se ocupă și de pomii fructiferi, iar căpșunile pe care le cultivă au atras atenția în imaginile publicate de-a lungul timpului. Grădinăritul pare să fie una dintre activitățile prin care bucătarul se relaxează în afara programului profesional.

Cei doi măslini seculari, punctul de atracție din curtea lui Sorin Bontea

Unul dintre cele mai aparte locuri din curte este amenajat cu piatră albă și găzduiește doi măslini seculari. Copacii au trunchiuri groase și coroane bogate, iar aspectul lor amintește de grădinile din zona mediteraneeană. Măslinii nu sunt singurele plante care ies în evidență. În curte se află și un smochin, care a rodit din belșug în acest an.

Amenajarea diferită de restul grădinii transformă acest spațiu într-un colț aparte al proprietății. Cei doi măslini sunt elementele centrale ale zonei, care se distinge prin piatra albă și prin aspectul arborilor maturi.

Cum își petrece Sorin Bontea timpul liber

În ciuda programului solicitant, Sorin Bontea găsește timp pentru activitățile de acasă. Îngrijirea grădinii, lucrul în jurul casei și momentele petrecute alături de familie fac parte din viața sa din afara televiziunii.