Laura Cosoi, imagine emoționantă cu fiica ei în culisele Galei Nu există nu se poate: „Am venit cu Nina pentru că alăptez”

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Laura Cosoi a onorat invitația Andreei Marin și a fost prezentă, joi seara, la Gala nu există nu se poate, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Proaspăta mămică a venit la eveniment împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, dar și cu fiica lor Nina, pe care actrița a alăptat-o în culisele evenimentului.
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Laura Cosoi a povestit, pentru Libertatea, cum se descurcă în noua formulă cu 5 fete. Actrița reușește să se împartă între proiectele profesionale și familie datorită soțului ei, Cosmin Curticăpean. Acesta se deplasează cu Nina pentru ca Laura să o poată alăpta, așa cum s-a întâmplat și aseară la Palatul Parlamentului. Actrița a defilat pe podium alături de alte vedete în cadrul unei prezentări de modă, care a avut loc în cadrul celei de-a treia ediții a Galei Nu există nu se poate, produsă și prezentată de Andreea Marin.
Libertatea: Te vom vedea pe podium în această seară?
Laura Cosoi: E secret încă. Dar da, într-adevăr. Într-o ipostază cum n-am mai fost de foarte, foarte mulți ani, cred că ultima oară în această ipostază pe scenă am fost când aveam 16 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și prezentam în cadrul unui festival ceva modă. Mama era îndrumătoarea mea, era o altă lume.
Libertatea: Cosmin îți este alături la eveniment.
Laura Cosoi: Da, mă ajută, am venit cu Nina pentru că alăptez. Și pentru că nu știam cât durează gala și aici e și mai complicat un pic cu venitul, ieșitul și mi-a fost teamă să nu mă stresez pentru Nina. Nina e foarte importantă pentru noi în perioada asta, mai ales că e dependentă de mine. Și încercăm să-i ascultăm nevoile. Și nu stau acasă ca toate mamele sănătoase la cap. Eu bântui peste tot. Am început deja spectacolele, filmările. Copilul are două luni și a fost deja într-o grămadă de locuri.
Libertatea: Dar cum te descurci cu Nina la teatru, de exemplu? Cine te ajută cu ea?
Laura Cosoi: Tot Cosmin. A venit cu Nina, am alăptat-o și apoi a plecat. Și două ore stă fără laptele meu. Mai las acasă provizii, dar nu prea primește biberonul. Și mi se pare că se chinuie și atunci e cel mai bine când sunt eu cu ea.
Libertatea: Cochetai la un moment dat cu ideea de bonă. Ați renunțat la idee sau urmează să ajungă?
Laura Cosoi: Avem o doamnă care lucrează pentru noi în partea a doua a zilei. Și mă amuză extrem de tare că eu nu știu cum am putut să trăiesc fără ajutor până acum. Și, deși avem un om, oricum nu ajunge. Suntem mulți și suntem cu nevoi deosebite toți. Copiii merg și la o grămadă de activități după școală. Este Aida care e mică, acum scapă de scutec. Îți dai seama numai de câte ori o duc la WC după-amiază. E Nina care are nevoie de mine. Nu știu cum ne-am descurcat. Până la patru copii n-am avut ajutor. Și acum după-amiază avem pe cineva ca să mă ajute. Și avem numai ajutor în casă, sigur că da.