Laura Cosoi, imagine emoționantă cu fiica ei în culisele Galei Nu există nu se poate: „Am venit cu Nina pentru că alăptez”

Laura Cosoi a onorat invitația Andreei Marin și a fost prezentă, joi seara, la Gala nu există nu se poate, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Proaspăta mămică a venit la eveniment împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, dar și cu fiica lor Nina, pe care actrița a alăptat-o în culisele evenimentului.

Laura Cosoi a povestit, pentru Libertatea, cum se descurcă în noua formulă cu 5 fete. Actrița reușește să se împartă între proiectele profesionale și familie datorită soțului ei, Cosmin Curticăpean. Acesta se deplasează cu Nina pentru ca Laura să o poată alăpta, așa cum s-a întâmplat și aseară la Palatul Parlamentului. Actrița a defilat pe podium alături de alte vedete în cadrul unei prezentări de modă, care a avut loc în cadrul celei de-a treia ediții a Galei Nu există nu se poate, produsă și prezentată de Andreea Marin.

Laura Cosoi și-a alăptat fiica în culisele Galei Nu există nu se poate

Libertatea: Te vom vedea pe podium în această seară?

Laura Cosoi: E secret încă. Dar da, într-adevăr. Într-o ipostază cum n-am mai fost de foarte, foarte mulți ani, cred că ultima oară în această ipostază pe scenă am fost când aveam 16 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și prezentam în cadrul unui festival ceva modă. Mama era îndrumătoarea mea, era o altă lume.

Libertatea: Cosmin îți este alături la eveniment.

Laura Cosoi: Da, mă ajută, am venit cu Nina pentru că alăptez. Și pentru că nu știam cât durează gala și aici e și mai complicat un pic cu venitul, ieșitul și mi-a fost teamă să nu mă stresez pentru Nina. Nina e foarte importantă pentru noi în perioada asta, mai ales că e dependentă de mine. Și încercăm să-i ascultăm nevoile. Și nu stau acasă ca toate mamele sănătoase la cap. Eu bântui peste tot. Am început deja spectacolele, filmările. Copilul are două luni și a fost deja într-o grămadă de locuri.

Libertatea: Dar cum te descurci cu Nina la teatru, de exemplu? Cine te ajută cu ea?

Laura Cosoi: Tot Cosmin. A venit cu Nina, am alăptat-o și apoi a plecat. Și două ore stă fără laptele meu. Mai las acasă provizii, dar nu prea primește biberonul. Și mi se pare că se chinuie și atunci e cel mai bine când sunt eu cu ea.

Laura Cosoi: „Avem o doamnă care lucrează pentru noi în partea a doua a zilei"

Libertatea: Cochetai la un moment dat cu ideea de bonă. Ați renunțat la idee sau urmează să ajungă?