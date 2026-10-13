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Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo sunt căsătoriți de 14 ani, au împreună patru copii și una dintre cele mai discrete relații. Deși s-a vorbit de multe ori despre un eventual divorț între ei, se pare că aceștia se înțeleg de minune. În urmă cu mai mulți ani, vedeta a renunțat la televiziune și s-a mutat alături de soț la Miercurea Ciuc.
Nicoleta Luciu a transmis un mesaj despre relații și despre felul în care femeile se schimbă în funcție de persoana pe care o au alături.
„Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice...”, a fost mesajul transmis de Nicoleta Luciu, care lasă loc de interpretări, mai ales că în urmă cu ceva timp s-a spus că aceasta ar fi avut probleme în căsnicie.
Nicoleta Luciu a reacționat după ce au apărut speculații despre problemele din căsnicia ei. Vedeta a declarat în urmă cu ceva timp că relația cu soțul este una bună. Speculațiile au apărut atunci când Nicoleta a apărut fără verighetă
„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând.", a declarat Nicoleta Luciu, la Știrile Antena Stars.
„În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”, a declarat Nicoleta Luciu, pentru sursa citată.