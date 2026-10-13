Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo sunt căsătoriți de 14 ani, au împreună patru copii și una dintre cele mai discrete relații. Deși s-a vorbit de multe ori despre un eventual divorț între ei, se pare că aceștia se înțeleg de minune. În urmă cu mai mulți ani, vedeta a renunțat la televiziune și s-a mutat alături de soț la Miercurea Ciuc.

Nicoleta Luciu a transmis un mesaj despre relații și despre felul în care femeile se schimbă în funcție de persoana pe care o au alături.

„Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice...”, a fost mesajul transmis de Nicoleta Luciu, care lasă loc de interpretări, mai ales că în urmă cu ceva timp s-a spus că aceasta ar fi avut probleme în căsnicie.

Nicoleta Luciu a reacționat după ce au apărut speculații despre problemele din căsnicia ei. Vedeta a declarat în urmă cu ceva timp că relația cu soțul este una bună. Speculațiile au apărut atunci când Nicoleta a apărut fără verighetă

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând.", a declarat Nicoleta Luciu, la Știrile Antena Stars.