Laura Cosoi a petrecut câteva zile alături de familia ei, în casa părintească de la Iași, iar vedeta a fost copleșită de amintiri, la mulți ani după ce părinții ei s-au stins din viață. Prezentatoarea TV a publicat imagini de colecție cu mama ei și a scos la iveală amănunte neștiute despre cea care i-a dat viață.

Laura Cosoi a transmis un mesaj plin de emoție în amintirea mamei sale. Actrița s-a întors recent la Iași, iar revederea locurilor dragi i-a trezit amintiri și un dor greu de descris în cuvinte.

„M-am întors de la Iași răvășită de amintiri și de dor. Am deschis cutia cu lucrurile mamei și am rămas acolo o vreme. Chiar și acum, după atâția ani, totul miroase la fel. Pentru câteva clipe, am avut senzația că timpul s-a oprit și că ea este din nou aproape.”, a scris Laura Cosoi. „Este greu să te întorci acasă când părinții nu mai sunt. Locurile sunt aceleași, dar oamenii care le dădeau sens lipsesc.

Mama a fost o femeie înaintea vremurilor ei. Campioană națională la gimnastică ritmică în anii ’70, apoi o Jane Fonda a României, cu gimnastica de la matinalul TVR. În anii ’90 a deschis prima ei sală de aerobic, o școală de modele, organiza cursuri de bune maniere și a înființat prima școală de dans sportiv din Moldova. Avea mereu idei și, mai ales, curajul să le transforme în realitate.”, a spus Laura Cosoi.

„Dar, dincolo de toate realizările ei, eu îmi amintesc mai ales felul în care îi făcea pe oameni să se simtă. Avea ceva magnetic. O combinație de grație, eleganță, libertate și o bucurie de a trăi pe care o transmitea celor din jur. Vorbea deschis despre corp, intimitate, feminitate, despre respectul de sine și despre libertatea de a fi cine ești.”, a mai spus Laura Cosoi. (...)