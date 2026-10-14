- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Laura Cosoi a petrecut câteva zile alături de familia ei, în casa părintească de la Iași, iar vedeta a fost copleșită de amintiri, la mulți ani după ce părinții ei s-au stins din viață. Prezentatoarea TV a publicat imagini de colecție cu mama ei și a scos la iveală amănunte neștiute despre cea care i-a dat viață.
Laura Cosoi a transmis un mesaj plin de emoție în amintirea mamei sale. Actrița s-a întors recent la Iași, iar revederea locurilor dragi i-a trezit amintiri și un dor greu de descris în cuvinte.
„M-am întors de la Iași răvășită de amintiri și de dor. Am deschis cutia cu lucrurile mamei și am rămas acolo o vreme. Chiar și acum, după atâția ani, totul miroase la fel. Pentru câteva clipe, am avut senzația că timpul s-a oprit și că ea este din nou aproape.”, a scris Laura Cosoi. „Este greu să te întorci acasă când părinții nu mai sunt. Locurile sunt aceleași, dar oamenii care le dădeau sens lipsesc.
Mama a fost o femeie înaintea vremurilor ei. Campioană națională la gimnastică ritmică în anii ’70, apoi o Jane Fonda a României, cu gimnastica de la matinalul TVR. În anii ’90 a deschis prima ei sală de aerobic, o școală de modele, organiza cursuri de bune maniere și a înființat prima școală de dans sportiv din Moldova. Avea mereu idei și, mai ales, curajul să le transforme în realitate.”, a spus Laura Cosoi.
„Dar, dincolo de toate realizările ei, eu îmi amintesc mai ales felul în care îi făcea pe oameni să se simtă. Avea ceva magnetic. O combinație de grație, eleganță, libertate și o bucurie de a trăi pe care o transmitea celor din jur. Vorbea deschis despre corp, intimitate, feminitate, despre respectul de sine și despre libertatea de a fi cine ești.”, a mai spus Laura Cosoi. (...)
„Mama este Venus. Zeița iubirii și a frumuseții, dar și planeta aceea luminoasă, fierbinte, care se rotește invers față de majoritatea celorlalte. Așa era și mama. Avea lumină, pasiune și curajul să meargă în direcția ei, chiar și când lumea mergea în sens opus. Nu credea că există un singur fel de a fi femeie.”, a fost mesajul postat de Laura Cosoi pe Facebook.