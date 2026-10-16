Motivul pentru care Alexia Eram pleacă în India. Anunțul făcut de fiica Andreei Esca

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Alexia Eram a avut parte de o vară aglomerată, cu proiecte, călătorii și planuri pentru afacerea sa. Fiica Andreei Esca a vorbit despre programul încărcat, noua colecție a brandului său și dorințele sale pentru anul 2027.
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În timp ce pentru mulți vara este o perioadă dedicată vacanțelor și relaxării, Alexia Eram a avut un program încărcat în ultimele luni. Prezentă la evenimentul de modă MMBFW 2026, fiica Andreei Esca a povestit pentru cancan.ro ce urmează în plan profesional.
Influencerița se pregătește să plece în India, unde o așteaptă un nou proiect. În paralel, lucrează la o nouă colecție pentru brandul său, iar deplasările continuă să îi ocupe o parte importantă din timp.
Întrebată ce proiecte are în perioada următoare, Alexia Eram a răspuns: „Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo. Plecări, o nouă colecție Margot care lucrez și am atât”.
Deși are multe lucruri de făcut, Alexia Eram spune că ritmul în care lucrează nu o copleșește. Tânăra consideră că pasiunea pentru ceea ce face o ajută să își organizeze activitățile fără să simtă că munca devine o povară.
„Cred că așa sunt eu. Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere”, a declarat Alexia Eram pentru sursa mai sus-menționată.
În timpul interviului, Alexia Eram a fost întrebată și despre familia sa, inclusiv despre fratele ei, Aris. Aceasta a spus că toți sunt bine, însă a recunoscut că, în perioada aglomerată pe care o traversează, nu știe exact ce face fratele său.
„Foarte bine! Aris, habar nu am ce face, sincer, mai ales acum cu săptămâna asta, habar n-am ce face, dar suntem bine toți”, a spus ea.
Cu anul 2027 tot mai aproape, Alexia Eram nu și-a stabilit încă toate obiectivele personale. Întrebată ce își dorește pentru perioada următoare, aceasta a pus pe primul loc sănătatea și fericirea.
„Ce-mi doresc eu de la anul 2026? 2027, aproape! Încă nu mi-am făcut wish list-ul. Să fiu fericită, sănătoasă, în rest toate au o rezolvare”, a declarat fiica Andreei Esca.
Nici dragostea nu a lipsit din discuție. Întrebată ce își dorește la acest capitol pentru 2027, Alexia a răspuns: „Sănătate, fericire și iubire, na. Toate se rezolvă!”