Motivul pentru care Alexia Eram pleacă în India. Anunțul făcut de fiica Andreei Esca

Alexia Eram a avut parte de o vară aglomerată, cu proiecte, călătorii și planuri pentru afacerea sa. Fiica Andreei Esca a vorbit despre programul încărcat, noua colecție a brandului său și dorințele sale pentru anul 2027.

În timp ce pentru mulți vara este o perioadă dedicată vacanțelor și relaxării, Alexia Eram a avut un program încărcat în ultimele luni. Prezentă la evenimentul de modă MMBFW 2026, fiica Andreei Esca a povestit pentru cancan.ro ce urmează în plan profesional.

Influencerița se pregătește să plece în India, unde o așteaptă un nou proiect. În paralel, lucrează la o nouă colecție pentru brandul său, iar deplasările continuă să îi ocupe o parte importantă din timp.

Întrebată ce proiecte are în perioada următoare, Alexia Eram a răspuns: „Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo. Plecări, o nouă colecție Margot care lucrez și am atât”.

Cum reușește să țină pasul cu programul încărcat

Deși are multe lucruri de făcut, Alexia Eram spune că ritmul în care lucrează nu o copleșește. Tânăra consideră că pasiunea pentru ceea ce face o ajută să își organizeze activitățile fără să simtă că munca devine o povară.

„Cred că așa sunt eu. Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere”, a declarat Alexia Eram pentru sursa mai sus-menționată.

Ce spune despre familie și fratele ei, Aris

În timpul interviului, Alexia Eram a fost întrebată și despre familia sa, inclusiv despre fratele ei, Aris. Aceasta a spus că toți sunt bine, însă a recunoscut că, în perioada aglomerată pe care o traversează, nu știe exact ce face fratele său.

„Foarte bine! Aris, habar nu am ce face, sincer, mai ales acum cu săptămâna asta, habar n-am ce face, dar suntem bine toți”, a spus ea.

Ce își dorește Alexia Eram pentru 2027

Cu anul 2027 tot mai aproape, Alexia Eram nu și-a stabilit încă toate obiectivele personale. Întrebată ce își dorește pentru perioada următoare, aceasta a pus pe primul loc sănătatea și fericirea.

„Ce-mi doresc eu de la anul 2026? 2027, aproape! Încă nu mi-am făcut wish list-ul. Să fiu fericită, sănătoasă, în rest toate au o rezolvare”, a declarat fiica Andreei Esca.