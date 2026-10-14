Decizia luată de Olimpia Melinte după mulți ani de actorie: „De aici a pornit”

Olimpia Melinte, actriță cu un parcurs construit între cinematografia românească și proiecte internaționale, aduce la București, alături de Platforma (de Artă), ediția a II-a a Romanian International Acting Masterclass.

Programul reunește actori și profesioniști din industria de film din România și din străinătate, într-un format axat pe practică, dialog și feedback individualizat, care are loc între 28 octombrie și 1 noiembrie 2026.

Implicarea Olimpiei Melinte în acest proiect pornește din experiența sa de actriță și din dorința de a crea contexte de lucru și de schimb profesional pentru actori. Masterclass-ul oferă participanților ocazia de a explora scene, de a exersa audiții și de a discuta despre provocările unei cariere internaționale.

„Când am lucrat la «Canibal», într-o altă limbă și într-un alt mod de lucru, am simțit cât de mult contează pregătirea, dar și disponibilitatea de a descoperi lucruri pe care nu le-ai anticipat. După doctoratul în actorie mi-am dorit să creez un spațiu în care studiul să continue prin întâlniri și lucru practic. De aici a pornit masterclassul: actorii să poată lucra cu profesioniști din industria internațională și să înțeleagă mai bine ce presupune un proiect solicitant”, a spus Olimpia Melinte în exclusivitate pentru Libertatea.

Alături de ea, la această ediție participă Juan Leon, director de casting din Spania, cu peste două decenii de experiență în film și televiziune, Andrei Boncea, producător de film și televiziune, cofondator Frame Film și președinte APF România, și Isabella M.B. Gullo, agent de talente cu activitate internațională în managementul carierei și poziționare strategică.

Echipa invitaților este completată de directorii de casting Domnica Cîrciumaru și Florentina Bratfanof, de Andrei Gheorghe, regizor și fondator Diud Film, și de Jesus del Cerro, regizor care activează în România și Spania.