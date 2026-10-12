Povestea de dragoste dintre Pepe și Yasmine. „Când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi”

Pepe și Yasmine formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au împreună doi copii, Pepe jr și Jessica, și o căsnicie așa cum și-au dorit. Artistul mai are două fete, din căsnicia cu Raluca Pastramă, care locuiesc cu tatăl lor. Puțini sunt însă cei care știu cum a început povestea de dragoste dintre artist și soția lui.

Pepe și Yasmine și-au întemeiat o familie frumoasă, iar astăzi se bucură împreună de cei patru copii ai lor. Cei doi se cunoșteau de mai bine de 20 de ani, fiind vecini de bloc, iar viitoarea lui soție făcea parte din grupul de copii care se jucau cu nepoții cântărețului.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere.

Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă.

Am fost odată într-un club. Ea prezenta moda, eu eram cu prieteni acolo. Am întrebat-o: „Ce cauți la ora asta în club?”. Eu o vedeam tot copil; am condus-o la taxi. Mă respecta, eu reprezentam omul matur pentru ea.

După un timp, s-a întâmplat să ne întâlnim la o petrecere, din întâmplare, și să avem niște subiecte comune și m-a invitat la ziua ei de naștere. Eu fiind proaspăt divorțat. Nemaifiind într-o relație, m-am dus la ziua ei singur, fără alți prieteni. Și când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi. Ne-am mai văzut de două-trei ori și aia a fost”, a spus Pepe pentru revista VIVA!

Pepe spune că Yasmine este femeia de care are nevoie, se înțeleg foarte bine și sunt extrem de fericiți, alături de copiii lor.

„Am descoperit o persoană extrem de loială. Am descoperit că, în afara faptului că este foarte frumoasă și foarte elegantă și fină, este o fată cu educație pe care o găsești foarte greu în ziua de azi, cu o finețe aparte, cu o înțelegere profundă pentru situația în care eu eram, având doi copii după divorț.