Reacția Andreei Raicu după afirmația făcută de Mugur Mihăescu în Parlament. „De ce dăm legi pentru femei-antreprenor?”

Andreea Raicu a transmis un mesaj dur pe contul de socializare, în urma afirmațiilor făcute de Mugur Mihăescu în Parlament. Acesta a comparat femeile-antreprenor cu câinii afaceriști. Actorul a fost deranjat de proiectul potrivit căruia 19 noiembrie a devenit Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin.

Andreea Raicu: „Sunt femeie și antreprenor”

Andreea Raicu a explicat că este de acord cu faptul că femeile și bărbații-antreprenor, deopotrivă, au nevoie de legi clare, însă analogia pe care Mugur Mihăescu a făcut-o cu animalele a deranjat-o enorm.

„De ce dăm legi pentru femei-antreprenor? De ce nu dăm pentru câini-antreprenor?’. Aceste cuvinte au fost rostite de Mugur Mihăescu, deputat AUR, în Parlamentul României. Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite si taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați.

Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte. Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii. Asemenea declarații arată cât de prezentă este încă moștenirea patriarhală: munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor.

Dacă reacționăm, suntem «prea sensibile» sau «nu știm de glumă». Suntem în secolul XXI. Cât timp mai acceptăm asta? Responsabilitatea aparține și celor care conduc ședința și parlamentarilor prezenți. Ei trebuie să reacționeze la asemenea derapaje. Când sunt tolerate, ajung să pară acceptabile. Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile? V-ar plăcea ca fiica sau nepoata dumneavoastră să fie ridiculizată și umilită în public? Respectul pe care l-ați dori pentru ele îl datorați fiecărei femei”, a scris Andreea Raicu, pe Facebook.

Ce a spus Mugur Mihăescu în Parlament