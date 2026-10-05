Roxana Hulpe, prezentatoarea Știrilor Pro TV, a avut parte de o experiență memorabilă în timpul unei vizite la Art Safari, unde a mers alături de fiica ei în vârstă de trei ani, Zora.

Jurnalista a povestit pe rețelele de socializare că l-a întâlnit chiar pe Alexandre Eram, soțul colegei sale de trust, Andreea Esca, în calitatea sa de curator al expoziției dedicate Pop Art-ului american. Reacția fetiței a amuzat-o pe vedetă, remarcând cu umor că micuța și-a găsit un alt model decât celebra prezentatoare a știrilor de la ora 19:00.

Roxana Hulpe: „Și în sfârșit cineva care nu-și dorește să fie Andreea Esca”

Fascinată de explicațiile și de pasiunea cu care Alexandre Eram i-a ghidat pe vizitatori prin universul artei, fetița Roxanei Hulpe a fost atât de impresionată încât și-a exprimat imediat dorința de a-i urma exemplul.

„«Mami, eu vreau să fiu artistă ca Alex. Uite, fac un tablou și mă filmezi cum explic ca Alex». Și în sfârșit cineva care nu-și dorește să fie Andreea Esca”, a povestit amuzată Roxana Hulpe.

Știrista de la Pro TV a fost încântată de modul în care soțul Andreei Esca a reușit să aducă arta mai aproape de public, indiferent de vârstă. Alexandre Eram le-a prezentat detalii fascinante despre lucrările unor artiști legendari precum Andy Warhol, Tom Wesselmann, Takashi Murakami sau Damien Hirst.

Povestea din spatele fotografiei cu Marilyn Monroe

Unul dintre cele mai captivante momente ale turului a fost povestea din spatele celebrei fotografii cu Marilyn Monroe cântând „Happy Birthday, Mr. President”.

„Mi-a povestit cum a ajuns printul în mâinile lui după ce a fost singurul care a vrut să știe în ce moment al cântecului a fost făcută fotografia. Fotograful i-a povestit totul în scris detaliat, dar asta doar după ce a închis telefonul și a realizat că Alex nu e un nebun. E și povestea pe larg în cadrul expoziției", a precizat Roxana Hulpe.

Întrebat când a luat pentru prima dată contact cu lumea artei, Alexandre Eram i-a oferit o replică surprinzătoare Roxanei Hulpe. Omul de afaceri a explicat că a crescut în acest mediu încă de la naștere, fiind purtat de părinții săi prin galerii de artă și la licitații în loc să meargă la grădiniță.