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Roxana Hulpe, prezentatoarea Știrilor Pro TV, a avut parte de o experiență memorabilă în timpul unei vizite la Art Safari, unde a mers alături de fiica ei în vârstă de trei ani, Zora.
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Jurnalista a povestit pe rețelele de socializare că l-a întâlnit chiar pe Alexandre Eram, soțul colegei sale de trust, Andreea Esca, în calitatea sa de curator al expoziției dedicate Pop Art-ului american. Reacția fetiței a amuzat-o pe vedetă, remarcând cu umor că micuța și-a găsit un alt model decât celebra prezentatoare a știrilor de la ora 19:00.
Fascinată de explicațiile și de pasiunea cu care Alexandre Eram i-a ghidat pe vizitatori prin universul artei, fetița Roxanei Hulpe a fost atât de impresionată încât și-a exprimat imediat dorința de a-i urma exemplul.
„«Mami, eu vreau să fiu artistă ca Alex. Uite, fac un tablou și mă filmezi cum explic ca Alex». Și în sfârșit cineva care nu-și dorește să fie Andreea Esca”, a povestit amuzată Roxana Hulpe.
Știrista de la Pro TV a fost încântată de modul în care soțul Andreei Esca a reușit să aducă arta mai aproape de public, indiferent de vârstă. Alexandre Eram le-a prezentat detalii fascinante despre lucrările unor artiști legendari precum Andy Warhol, Tom Wesselmann, Takashi Murakami sau Damien Hirst.
Unul dintre cele mai captivante momente ale turului a fost povestea din spatele celebrei fotografii cu Marilyn Monroe cântând „Happy Birthday, Mr. President”.
„Mi-a povestit cum a ajuns printul în mâinile lui după ce a fost singurul care a vrut să știe în ce moment al cântecului a fost făcută fotografia. Fotograful i-a povestit totul în scris detaliat, dar asta doar după ce a închis telefonul și a realizat că Alex nu e un nebun. E și povestea pe larg în cadrul expoziției", a precizat Roxana Hulpe.
Întrebat când a luat pentru prima dată contact cu lumea artei, Alexandre Eram i-a oferit o replică surprinzătoare Roxanei Hulpe. Omul de afaceri a explicat că a crescut în acest mediu încă de la naștere, fiind purtat de părinții săi prin galerii de artă și la licitații în loc să meargă la grădiniță.
La final,Roxana Hulpe i-a încurajat pe părinți să își expună copiii la experiențe culturale încă de la cele mai fragede vârste.