Sacrificiul făcut de Amalia Enache încă de când fiica ei avea 2 ani: „Nu știe cum e altfel”

Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor Pro TV, a oferit un interviu pentru Libertatea în care a vorbit despre viața de familie, despre modul în care își crește fiica, dar și despre compromisurile pe care le presupune o carieră de succes în televiziune.

Aflată în clasa a patra, fiica știristei Pro TV duce o viață obișnuită, departe de tentațiile sau pretențiile unei familii din mediul public. Amalia Enache explică de ce refuză cumpărăturile inutile, dar și cum a învățat fiica ei să înțeleagă programul de lucru de la Știrile PRO TV.

Amalia Enache: „Alma folosește ghiozdanul și penarul din anii trecuți”

Libertatea: Cum a început anul școlar pentru Alma și la ce cumpărături v-ați oprit?

Amalia Enache: Alma poartă uniformă la școala ei, avem un număr de rechizite destul de restrâns, în rest primește manualele. N-am făcut nicio altă cumpărătură legată de școală. Folosește ghiozdanul din anii trecuți, penarul de anii trecuți. E clasa a patra, nu o să schimbăm în fiecare an penarul.

Libertatea: Ce pasiuni mai are în această perioadă?

În continuare, atletismul este marea ei pasiune, combinat cu tot felul de preocupări din astea și de-ale fetelor. Să facă brățări, să facă lucruri din zona asta de modelaj, să se relaxeze. E un copil absolut obișnuit și cel mai și cel mai mult îi place să se joace, bineînțeles.

Amalia Enache: „Nu am fost cu ea seara la culcare decât în weekend-uri”

Libertatea: La ce vârstă a conștientizat Alma că nu ești o mamă ca orice altă mamă, ci o mamă care apare la televizor și e cunoscută de mult mai multă lume?

Amalia Enache: Nu cred că a conștientizat vreodată așa ca pe o mare treabă. Pur și simplu s-a întâmplat ca asta să fie meseria mea. O astfel de meserie vine la pachet cu niște maturizări pentru copil și niște înțelegeri care nu sunt din zona asta de spectaculos. Pe ea nu zona de spectaculos o atinge, cât o atinge faptul că dintotdeauna, după ce ea a împlinit 2 ani și n-am mai fost în concediu de maternitate, eu nu am fost cu ea seara la culcare decât în weekend-uri. Și cumva cred că mai degrabă vine cu un preț pentru copil decât cu ceva așa care să o încânte pe ea foarte mult. Nu știe cum e altfel.

Libertatea: A pus vreodată presiune legată de seri, să adormiți împreună?

Amalia Enache: Nu e că a pus presiune, dar ca orice copil și-a dorit, mai ales când era foarte micuță, să aibă mama lângă ea. Dar am cumpănit foarte bine și am cântărit foarte mult ce mesaj am să-i transmit legat de asta și am fost foarte fermă cumva că aceasta e meseria mea, că îmi place foarte mult, că mă aștept ca și ea la un moment dat să-și aleagă tot o meserie care să-i placă foarte mult și că acesta este prețul în familia noastră și mă revanșez cu restul timpului pe care îl petrec alături de ea.