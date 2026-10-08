Sacrificiul făcut de Amalia Enache încă de când fiica ei avea 2 ani: „Nu știe cum e altfel”

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Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor Pro TV, a oferit un interviu pentru Libertatea în care a vorbit despre viața de familie, despre modul în care își crește fiica, dar și despre compromisurile pe care le presupune o carieră de succes în televiziune.
Cuprins:
Aflată în clasa a patra, fiica știristei Pro TV duce o viață obișnuită, departe de tentațiile sau pretențiile unei familii din mediul public. Amalia Enache explică de ce refuză cumpărăturile inutile, dar și cum a învățat fiica ei să înțeleagă programul de lucru de la Știrile PRO TV.
Libertatea: Cum a început anul școlar pentru Alma și la ce cumpărături v-ați oprit?
Amalia Enache: Alma poartă uniformă la școala ei, avem un număr de rechizite destul de restrâns, în rest primește manualele. N-am făcut nicio altă cumpărătură legată de școală. Folosește ghiozdanul din anii trecuți, penarul de anii trecuți. E clasa a patra, nu o să schimbăm în fiecare an penarul.
Libertatea: Ce pasiuni mai are în această perioadă?
În continuare, atletismul este marea ei pasiune, combinat cu tot felul de preocupări din astea și de-ale fetelor. Să facă brățări, să facă lucruri din zona asta de modelaj, să se relaxeze. E un copil absolut obișnuit și cel mai și cel mai mult îi place să se joace, bineînțeles.
Libertatea: La ce vârstă a conștientizat Alma că nu ești o mamă ca orice altă mamă, ci o mamă care apare la televizor și e cunoscută de mult mai multă lume?
Amalia Enache: Nu cred că a conștientizat vreodată așa ca pe o mare treabă. Pur și simplu s-a întâmplat ca asta să fie meseria mea. O astfel de meserie vine la pachet cu niște maturizări pentru copil și niște înțelegeri care nu sunt din zona asta de spectaculos. Pe ea nu zona de spectaculos o atinge, cât o atinge faptul că dintotdeauna, după ce ea a împlinit 2 ani și n-am mai fost în concediu de maternitate, eu nu am fost cu ea seara la culcare decât în weekend-uri. Și cumva cred că mai degrabă vine cu un preț pentru copil decât cu ceva așa care să o încânte pe ea foarte mult. Nu știe cum e altfel.
Libertatea: A pus vreodată presiune legată de seri, să adormiți împreună?
Amalia Enache: Nu e că a pus presiune, dar ca orice copil și-a dorit, mai ales când era foarte micuță, să aibă mama lângă ea. Dar am cumpănit foarte bine și am cântărit foarte mult ce mesaj am să-i transmit legat de asta și am fost foarte fermă cumva că aceasta e meseria mea, că îmi place foarte mult, că mă aștept ca și ea la un moment dat să-și aleagă tot o meserie care să-i placă foarte mult și că acesta este prețul în familia noastră și mă revanșez cu restul timpului pe care îl petrec alături de ea.
Nu fac rabat la weekend-uri, de pildă. Chiar dacă sunt foarte multe invitații, foarte multe tentații, foarte multe petreceri la care nu merg vineri, sâmbătă seara, tocmai ca să echilibrez cumva această balanță. Eu cred că în orice familie e de găsit un echilibru între părinți, mamă, tată, copil și nu există acea situație ideală în care să poți să stai lângă copilul tău atât de mult cât el își dorește. Și aceasta este realitatea noastră.