Sandra Mutu, primele declarații despre căsnicia cu Adrian Mutu. „Sunt și perioade dificile, oboseală, probleme”

Sandra și Adrian Mutu trăiesc de 11 ani o frumoasă poveste de dragoste. Au una dintre cele mai solide căsnicii și un fiu care le-a schimbat total viața, pe Tiago. Într-un interviu acordat recent, soția fostului fotbalist a vorbit pentru prima oară despre cum a început relația cu „Briliantul”.

Sandra a povestit cum a decurs prima întâlnire cu Adi Mutu și ce a făcut-o să se apropie de cel care avea să-i devină soț.

„Este una dintre poveștile care ne amuză și astăzi. Mama l-a văzut la televizor și a făcut acea predicție pe care, ulterior, viața a confirmat-o într-un mod incredibil. Când am ajuns să îl cunosc, bineînțeles că mi-am amintit ce spusese ea. Viața te surprinde uneori în cele mai hilare moduri. (râde)

„Evident că îl știam din spațiul public și aveam o imagine despre el construită din ceea ce vedeam și citeam. Dar una este imaginea publică și cu totul alta este omul pe care îl cunoști în privat. Cred că cel mai mult m-a surprins faptul că am descoperit un om mult mai sensibil și mai atent decât lăsa să se vadă imaginea lui publică. Iar șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că începuserăm să vorbim de parcă ne-am fi știut dintotdeauna”, a spus Sandra Mutu pentru revista VIVA!

„M-a cucerit prin felul lui de a fi cu mine. Prin atenție, prin faptul că m-a făcut să mă simt iubită și protejată. Lucrurile au evoluat într-adevăr repede, dar uneori pur și simplu simți. Nu am stat să fac o listă cu argumente pro și contra. Am simțit că este omul alături de care vreau să fiu”, a mai adăugat Sandra.

Întrebată care este secretul pentru a păstra armonia în cuplu, Sandra este sonceră și spune că nu există o rețetă anume.