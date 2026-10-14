Ce o „enervează” pe Teo Trandafir la Ilinca Vandici: „Niciodată n-am reușit să fiu așa”

De câțiva ani, Teo Trandafir formează cu Ilinca Vandici o echipă foarte sudată la emisiunea „Follow us”, pe care o prezintă împreună la Kanal D în fiecare zi, de luni, până vineri, de la ora 08.00.

Cele două demonstrează dimineață de dimineață că au o chimie foarte bună, iar de multe ori se completează reciproc și se înțeleg doar din priviri. Iar într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Teo Trandafir a vorbit în termeni laudativi despre colega ei de platou.

Celebra prezentatoare TV a spus despre Ilinca Vandici faptul că este foarte ordonată și mereu atentă la detalii.

„Mă «enervează» faptul că simte, înțelege perfect ce gândesc... Înțelege unde mă duc cu gândurile și îmi continuă ideea și întrebările. Ilinca este foarte ordonată, niciodată n-am reușit să fiu așa. E foarte atentă la detalii! Când am început «Follow Us», la o filmare fusese pusă pe podea o bucățică mică de bandă adezivă pentru a marca locul în care să te așezi în lumină. Te uiți în jos, vezi aia, pui tălpile stânga-dreapta și știi că ești în lumina potrivită. Nimeni nu scosese acea mică bucățică de bandă, uitasem cu toții de ea, nici eu n-am văzut-o, ea a scos acea bucată de bandă...”, a spus Teo Trandafir pentru Libertatea, când a fost pusă să o caracterizeze pe colega ei de platou de la Kanal D.

Am rugat-o pe Teo Trandafir să facă și un exercițiu de imaginație și să ne spună care ar fi cartea pe care i-ar oferi-o Ilincăi Vandici din propria bibliotecă, dar fără să-i spună de ce face acest lucru, ci să zică decât: „Citește asta”!