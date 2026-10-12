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Virgil Ianțu a reacționat public printr-un mesaj tranșant la adresa lui Mugur Mihăescu, în urma declarațiilor făcute de acesta de la tribuna Parlamentului.
Discursul lui Mihăescu - legat de inițiativele legislative destinate susținerii femeilor antreprenor - a stârnit o undă de indignare în spațiul public, determinându-l pe fostul prezentator TV să ia o poziție fermă.
În cadrul intervenției sale din plen, Mugur Mihăescu a pus la îndoială utilitatea legilor dedicate antreprenoriatului feminin, folosind comparații care au generat controverse aprinse.
„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor... De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus Mugur Mihăescu.
Mesajul transmis de Mugur Mihăescu a fost catalogat de Virgil Ianțu drept o dovadă clară de lipsă de respect față de femei și de neînțelegere a rolului pe care îl deține un reprezentant din funcția publică.
„Domnule Mugur Mihăescu, mesajul dumneavoastră la adresa femeilor este revoltător și profund lipsit de respect. Să ironizezi și să încerci prin discurs să umilești femeile, de la tribuna Parlamentului, spune multe despre felul în care înțelegeți respectul și responsabilitatea publică. Iar faptul că sunteți și tată de fată face cu atât mai greu de înțeles un asemenea discurs. Vă puteți ascunde în spatele ironiei, deși e evident că nu știți ce înseamnă, dar ea nu scuză misoginismul și nici disprețul. Femeile nu au nevoie de aprobarea dumneavoastră pentru a merita respect. Dumneavoastră, în schimb, ar trebui să înțelegeți că funcția publică nu vă dă dreptul unui asemenea discurs josnic, chiar dacă ăsta e nivelul dumneavoastră de educație”, a transmis Virgil Ianțu pe rețelele sociale.
Procent 12.10.2026, 12:33
Virgil IAȚU este exact ca Mugur MIHĂECU, Adrian DAMINECU, Aurelian TEMIAN, Nicu ALIFATIS, Dan BITTAN și Gabriel DOROBAȚU... toți o apă și-un pămât, sic!