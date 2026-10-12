Virgil Ianțu a reacționat public printr-un mesaj tranșant la adresa lui Mugur Mihăescu, în urma declarațiilor făcute de acesta de la tribuna Parlamentului.

Discursul lui Mihăescu - legat de inițiativele legislative destinate susținerii femeilor antreprenor - a stârnit o undă de indignare în spațiul public, determinându-l pe fostul prezentator TV să ia o poziție fermă.

Ce a spus Mugur Mihăescu în Parlament

În cadrul intervenției sale din plen, Mugur Mihăescu a pus la îndoială utilitatea legilor dedicate antreprenoriatului feminin, folosind comparații care au generat controverse aprinse.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor... De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus Mugur Mihăescu.

Virgil Ianțu: „Ironia nu scuză misoginismul și nici disprețul”

Mesajul transmis de Mugur Mihăescu a fost catalogat de Virgil Ianțu drept o dovadă clară de lipsă de respect față de femei și de neînțelegere a rolului pe care îl deține un reprezentant din funcția publică.