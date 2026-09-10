Doctorul Mihail Pautov

Toată lumea o știe pe Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul d...

Unica.ro

Nu și ei! S-au despărțit după 10 ani de căsnicie! Cei doi și-a spus „adio” în mare secret. Nimeni nu se aștepta la un asemenea motiv al separării!