Până în 300 de euro pe lună. Atât vor să achite cei mai mulți români pentru a închiria o locuință, arată un sondaj realizat de Imobiliare.ro. Proprietarii au, însă, așteptări considerabil mai mari. Cele mai vânate sunt apartamentele cu 2 camere. Trebuie să plătești lunar pentru o astfel de locuință 600 euro în Cluj-Napoca, 550 euro în Constanța și 520 euro în Brașov.

Sectorul 4 este campionul Capitalei. 15.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani aici, mai multe decât în orice altă zonă a orașului. Prețurile nu au stat nici ele pe loc. În cartierul Berceni și în zona Brâncoveanu au crescut cu circa 20%. Sectorul 4 rămâne, însă, un magnet pentru cei care vor să se mute într-un imobil nou, dar și să beneficieze de prețuri accesibile față de media Capitalei.

Județul Brașov a ajuns pe locul al treilea pe țară în materie de tranzacții imobiliare. În luna august, doar Bucureștiul și județul Ilfov l-au mai întrecut la acest capitol. 2.700 de case, terenuri și apartamente au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La nivelul întregii țări au fost vândute mai bine de 53.400 de imobile.

Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
Românii plătesc anual impozite pe proprietate de șapte ori mai mici decât media înregistrată în rândul cetățenilor europeni. Potrivit unui studiu Cushman & Wakefield Echinox, un român contribuie anual cu aproximativ 93 de euro prin impozite pe proprietate. Un polonez cu 300 de euro, un italian cu 760 de euro, iar un francez cu 1.550 de euro. Așa se face că România colectează din impozite pe proprietate doar 0,5% din PIB.

Un proiect din estul Capitalei se extinde și va cuprinde aproximativ 1.700 de locuințe. Este vorba despre ansamblul PRIMA Solis localizat în apropierea centrului comercial Mega Mall. Extinderea acestuia față de planul inițial se face după achiziția unui teren într-o tranzacție evaluată la aproape 4 milioane de euro. Primele apartamente vor fi livrate în vara anului 2027. 

