Lucrările de reabilitare termică sunt la ordinea zilei în București, dar până acum nicio altă clădire nu a primit un astfel de tratament. Primăria Sectorului 6 vrea să modernizeze un bloc folosind vată și fân pentru izolație. Renovarea ar urma să includă un acoperiș verde și instalarea panourilor solare. Toate acestea fac parte dintr-un proiect cu un buget de 6,2 milioane de euro ce include și modernizarea fostului restaurant Favorit.

Cât costă un conac în România? Aproape 300.000 euro. O astfel de proprietate aflată lângă Arad a fost scoasă la vânzare pe Imobiliare.ro. Conacul dispune de mai bine de 2 hectare de teren și are nevoie de lucrări de renovare pentru a fi readus la gloria de altă dată.

Unul dintre cei mai activi dezvoltatori din Capitală își propune să livreze anual 1.000 de apartamente. Este vorba despre Prima Development Group. Dezvoltatorul lucrează deja la două proiecte de anvergură în București – Prima Solis și Prima Astera.

Primul târg imobiliar al acestui an se organizează în Timișoara în perioada 14-15 martie. Peste 1.000 de proprietăți urmează să facă parte din oferta expozanților. Vizitatorii vor obține detalii despre cele mai noi proiecte imobiliare de pe plan local și vor beneficia de reduceri speciale. Târgul Imobiliar Timișoara este organizat alături de Imobiliare.ro la Iulius Congress Hall.

Volumul lucrărilor de construcții a crescut în România pe parcursul anului trecut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, creșterea a putut fi observată în special în cazul lucrărilor de reparații capitale. Lucrările de construcții noi au crescut și ele cu aproape 6% față de 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE