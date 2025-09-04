Locuința situată la etajul 4 al unui bloc din cartierul Soarelui vine la pachet cu mobilier și electrocasnice. Iar prețul? 17.500 de euro. E poziționată într-o „zonă foarte liniștită, cu numeroase facilități și puncte de interes, precum acces rapid și ușor la mijloacele de transport în comun”, se precizează în anunțul de vânzare.

Prețurile cresc în Timișoara, dar locuințele se vând repede

Apartamentele din Timișoara continuă să se scumpească. Doar în ultimul an, proprietarii și dezvoltatorii au crescut prețurile cu 12%. În momentul de față, media înregistrată la nivelul orașului a ajuns, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, la 1.839 euro/mp util.

În cazul apartamentelor noi, a fost depășit deja pragul de 2.000 euro/mp util, fapt ce plasează orașul de pe Bega în topul celor mai scumpe, după Cluj-Napoca, Brașov, București.

Piața rezidențială din Timișoara a dat dovadă de stabilitate

În ciuda evenimentelor înregistrate în ultimul an, atât pe plan politic, cât și economic, piața rezidențială din Timișoara a dat dovadă de stabilitate. Durata de timp petrecută în piață de apartamentele scoase la vânzare s-a menținut la același nivel și a fost, totodată, a doua cea mai scurtă din marile orașe, mai exact de 52 de zile. Doar în București locuințele și-au găsit cumpărători mai rapid, respectiv în 47 de zile.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Interesant de menționat este și faptul că timișorenii țin mai mult la preț față de proprietarii din alte orașe. Dacă în Iași, Brașov sau Cluj-Napoca marja de negociere a crescut într-un an, în cazul Timișoarei aceasta a scăzut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE