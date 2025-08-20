De ce poate fi important să știi regulile de așezarea mesei

Într-o lume în care lucrurile se fac tot mai mult pe ”repede înainte”, aranjarea mesei după anumite reguli poate fi considerată de mulți dintre noi doar o pierdere de timp. În plus, am putea spune că, important este gustul mâncării și faptul că suntem împreună cu cei dragi la masă, mult mai important decât felul în care aranjăm masa. Și acest lucru este adevărat, nu-l putem contesta.

Totuși, să cunoști regulile de așezare corectă a mesei nu este doar o chestiune de ”etichetă”, ci și un mod de a crea o atmosferă plăcută și ordonată, în care toți invitații se simt bine.

O masă aranjată corect transmite grijă și respect față de cei pe care i-ai invitat la masa, fie că vorbim despre o mica reuniune între prieteni și familie sau despre o petrecere mai mare, ori alt tip de masă.

Tacâmurile, farfuriile și paharele puse la locul potrivit îi ajută pe oameni să se orienteze ușor, fără să se întrebe ce trebuie folosit și când, ceea ce face ca masa să decurgă mai relaxat. În plus, ordinea și estetica mesei contribuie la impresia generală despre gazdă și pot transforma o cină obișnuită într-o experiență mai rafinată.

În contexte formale, precum evenimente de afaceri sau recepții, aceste reguli devin și un semn de profesionalism, arătând că știi să te comporți adecvat în orice situație. Chiar și în familie, așezarea corectă a mesei poate încuraja atenția la detalii și respectul pentru momentul mesei ca timp de conectare.

Reguli de așezarea mesei în mod corect

Așezarea corectă a mesei înseamnă organizarea armonioasă și practică a farfuriilor, tacâmurilor, paharelor și accesoriilor, astfel încât masa să fie plăcută, funcțională și potrivită contextului.

Începe cu baza curată și ordonată

Fața de masă trebuie să fie curată și întinsă uniform sau seturi cu suporturi de farfurii individuale curate, dacă mergi pe varianta casual. Dacă folosești o farfurie de prezentare (acea farfurie pe care așezi celelalte farfurii cu mâncare), aceasta se așază prima și rămâne pe toată durata primelor feluri, oferind stabilitate și un aspect îngrijit.

Centrează farfuria principală

Farfuria de bază trebuie să fie centrată în fața scaunului, cu marginea la aproximativ 2–3 cm de marginea mesei. Dacă un fel este adus separat, de exemplu, supa, vasul cu supa se pune peste farfuria de bază doar atunci când este servit. Nu încărca masa cu farfurii goale. Lasă pe masă doar farfuria de bază și vesela necesară pentru următorul fel de mâncare, restul se aduce sau se strânge pe măsură ce se servește fiecare fel.

Aranjează tacâmurile în ordinea folosirii

Regula este simplă: se folosesc tacâmurile din exterior spre interior. Furculițele se pun în stânga, cuțitele și lingurile în dreapta. Mânerele tacâmurilor trebuie să fie aliniate frumos, pe aceeași linie. Astfel, invitații nu trebuie să se întrebe ce să folosească.

La o masă formală, pregătește din start tacâmurile și paharele pentru toate felurile de mâncare. La o masă casual, păstrează doar strictul necesar pe masă și adu restul pe parcurs.

Păstrează tăișul cuțitului spre farfurie

Lama cuțitului se așază întotdeauna orientată spre farfurie, atât din motive de siguranță, cât și pentru un aspect ordonat. Excepţie face cuţitul pentru unt, care este pus pe farfurioara cu unt.

Tacâmurile de desert se pun deasupra farfuriei

Așază deasupra farfuriei lingurița cu mânerul spre dreapta și/sau furculița de desert cu mânerul spre stânga. Dacă masa este foarte formală, tacâmurile de desert pot fi aduse doar atunci când este servit desertul.

Aranjarea paharelor

Paharul cu apă se pune deasupra cuțitelor, iar lângă el, în dreapta, se aliniază paharele pentru vin, în ordinea folosirii sau de la cel mai mare la cel mai mic. Dacă servești un singur tip de vin, păstrează doar paharul respectiv, alături de cel pentru apă.

Șervețelul

Șervețelul poate fi pus în stânga, unde sunt furculițele sau pe farfuria de prezentare, niciodată în pahar. La începutul mesei se pune pe genunchi. Dacă te ridici de la masă, îl lași pe scaun, iar la final îl așezi lejer pe masă, în stânga farfuriei.

Păstrează spațiu între locuri

Lasă aproximativ 50 de cm între farfurii, pentru ca invitații să se simtă confortabil. Farfuriile, tacâmurile și paharele trebuie să fie aliniate pentru un aspect ordonat și armonios.

Condimentele și apa se oferă cu grijă

Sarea și piperul se transmit împreună, chiar dacă doar unul este cerut. Carafa cu apă trebuie să fie accesibilă, fără să blocheze vederea. Coșul cu pâine se poziționează astfel încât să poată fi luat ușor de toți cei de la masă.

Aranjamentele și lumânările nu trebuie să încurce

Aranjamentele florale trebuie să fie suficient de joase pentru ca invitații să se vadă unii pe alții. Evită parfumurile puternice care ar putea acoperi aroma mâncării. Lumânările se aprind doar seara și se așază stabil, fără risc de a atinge paharele sau șervețelele.

Reguli pentru așezarea mesei tip bufet

O masă tip bufet se aranjează diferit față de o masă clasică, cu locuri fixe, pentru că aici accentul cade pe libertatea invitaților de a se servi singuri.

Ideea de bază este să creezi un traseu logic, în care mâncarea și tacâmurile sunt dispuse astfel încât fiecare să își poată lua ușor ce dorește, fără blocaje sau aglomerație. O masă tip bufet reușită este una pe care oamenii se mișcă firesc, se servesc ușor și găsesc tot ce au nevoie fără să întrebe unde este.

Așezarea mesei cu mâncare

Începi prin a alege o masă suficient de lungă și stabilă, acoperită cu o față de masă frumoasă, bine întinsă. Dacă evenimentul e mai casual, poți folosi și mai multe mese mai mici, dar trebuie să păstrezi un flux clar.

Ordinea ideală este în felul următor: la un capăt pui farfuriile, apoi urmează felurile principale și garniturile, iar spre final salatele, aperitivele reci și, la capătul celălalt, zona de deserturi. Tacâmurile și șervețelele de hârtie sau de pânză se așază fie lângă farfurii (dacă invitații le iau odată cu mâncarea), fie la mijlocul mesei, în puncte de unde se pot lua ușor.

Dacă există preparate calde, folosește vase termorezistente. Mâncarea se așază pe platouri și boluri de dimensiuni potrivite, cu linguri, clești sau polonice dedicate fiecărui preparat, astfel încât invitații să nu folosească același tacâm pentru mai multe feluri.

Băuturile

Băuturile e bine să fie pe o masă separată, pentru a evita înghesuiala și pentru ca invitații să își poată reumple paharul oricând.

Gruparea pe tipuri de băuturi

  • Pe o parte: băuturi nealcoolice – apă plată și minerală, sucuri, limonadă.
  • Pe cealaltă parte: băuturi alcoolice – vin, bere, cocktailuri pregătite.
  • Dacă ai cafea și ceai, rezervă un colț separat, cu ceainic, cafetieră, căni și accesorii (zahăr, lapte, lingurițe).

Paharele se pun în grupe, cu gura în sus (nu invers), într-o zonă curată și ușor accesibilă. Dacă ai mai multe tipuri de pahare (pentru apă, vin, bere, cocktailuri), așază-le separat, în grupuri distincte, eventual cu mici etichete, ca invitații să știe ce să aleagă.

Paharele pentru vin pot fi puse lângă sticlele de vin, cele pentru bere lângă dozatoare/sticle de bere, iar paharele universale sau de apă la începutul mesei de băuturi.

Regulile de etichetare

Pentru a evita confuziile sau alergiile, este recomandat să etichetezi fiecare preparat. Folosește carduri mici sau etichete care să indice numele felului de mâncare. Specifică ingredientele principale sau alergenii, mai ales dacă ai invitați pe care nu-i cunoști foarte bine și care ar putea avea anumite alergii.

Elementele decorative

La mesele de tip bufet, elementele decorative trebuie să fie discrete și funcționale, astfel încât să înfrumusețeze spațiul fără să încurce accesul la preparate. Culorile și stilul decorațiunilor se aleg în ton cu evenimentul, iar materialele folosite trebuie să fie sigure și curate, evitându-se obiectele fragile sau parfumurile puternice care s-ar putea amesteca cu mirosul mâncării. Scopul este ca decorul să completeze prezentarea preparatelor, nu să o eclipseze.

Sursă foto – Shutterstock.com

