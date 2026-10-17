Alergare sau mers pe jos, ce este mai bun pentru sănătate

Alergatul arde mai multe calorii, dar mersul pe jos este accesibil tuturor și oferă beneficii similare pentru sănătate, explică specialiștii consultați de portalul HealthLine.

Mersul pe jos și alergatul sunt printre cele mai populare și eficiente exerciții cardio, oferind numeroase beneficii pentru sănătate.

Alegerea între cele două depinde de nivelul de pregătire fizică al fiecărei persoane și de obiectivele stabilite.

Atât mersul pe jos, cât și alergatul pot contribui la menținerea unei greutăți corporale sănătoase și la îmbunătățirea stării de spirit.

Un studiu citat de HealthLine arată că ambele activități pot reduce anxietatea și simptomele depresiei, contribuind la o stare mentală mai bună și la creșterea încrederii în sine.

Mai mult, chiar și 10 minute de alergare la un ritm moderat pot avea un impact pozitiv asupra dispoziției, ceea ce înseamnă că nu este necesar să alergi ore întregi pentru a beneficia de efectele pozitive asupra sănătății.

Alergatul și arderea caloriilor

Alergatul este ideal pentru cei care doresc să ardă mai multe calorii într-un timp scurt sau să slăbească rapid.

În medie, alergatul arde de două ori mai multe calorii decât mersul pe jos. Pentru a pierde 0,45 kg, este necesar să arzi aproximativ 3500 de calorii, ceea ce face ca alergatul să fie o opțiune mai eficientă pentru pierderea în greutate.

Cu toate acestea, alergatul prezintă riscuri mai mari de accidentare din cauza impactului crescut asupra articulațiilor.

Printre cele mai frecvente leziuni asociate alergatului se numără fracturile de stres, fasciita plantară și sindromul bandei iliotibiale.

Potrivit cercetătorilor, aproximativ 50% dintre alergători suferă anual leziuni care le întrerup antrenamentele.

Alternativa accesibilă: mersul pe jos

Mersul pe jos este o activitate fizică mai blândă, accesibilă persoanelor de toate vârstele și nivelurile de fitness. Acesta este excelent pentru întărirea inimii și creșterea nivelului general de energie.

Chiar și mersul alert, cu o viteză de aproximativ 5 km/h sau mai mult, poate crește ritmul cardiac și arde calorii.

O oră de mers alert la o viteză de 7 km/h poate arde un număr similar de calorii cu o oră de alergare ușoară la aceeași viteză.

Pentru a intensifica beneficiile, încercați să alternați ritmul în timpul mersului, crescând viteza pentru două minute și reducând-o apoi pentru alte două. Acest tip de mers pe jos, cunoscut sub numele de „power walking”, poate ajunge să ardă un număr semnificativ de calorii și să îmbunătățească rezistența aerobă.

Mersul pe jos sub diferite forme

Adăugarea unui vestă cu greutăți, care să nu depășească 5-10% din greutatea corporală, poate crește numărul de calorii arse în timpul mersului.

Alternativ, mersul cu gantere ușoare sau mersul în pantă pe o bandă de alergare sau pe dealuri poate intensifica efortul fizic.

Creșterea treptată a înclinării sau a greutății este esențială pentru a evita accidentările. ###

Ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății recomandă cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate fizică moderată.

Dacă sunteți începător, mersul pe jos este o opțiune ideală. În schimb, pentru cei care își doresc să slăbească mai rapid, alergatul poate fi mai potrivit.