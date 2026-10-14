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Case construite în doar 5 zile, cu materiale din plastic reciclat. Cum funcționează sistemul dezvoltat în Columbia

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Imaginea prezintă un bărbat îmbrăcat în cămașă albastră care asamblează blocuri modulare din plastic reciclat pe glafurile unei ferestre în cadrul construcției unei case.
Spre deosebire de construcțiile tradiționale, în care cărămizile trebuie așezate și legate cu mortar, aceste elemente se îmbină între ele. Sursa foto: captur[ viideo YouTube / TRT World
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O tehnologie dezvoltată de compania columbiană Conceptos Plásticos permite construirea unor case în doar cinci zile, folosind blocuri modulare din plastic reciclat. Potrivit UNICEF, aceste blocuri sunt cu 40% mai ieftine și cu 20% mai ușoare decât materialele de construcție convenționale. Sistemul este utilizat inclusiv pentru ridicarea unor săli de clasă și adăposturi temporare, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Cuprins:

Deșeurile din plastic, transformate în materiale de construcție

Construirea unei case este, de obicei, un proces îndelungat și costisitor, care presupune implicarea unor meseriași din mai multe domenii, cantități mari de materiale și luni de muncă. Însă, datorită unei tehnologii inovatoare dezvoltate de compania columbiană Conceptos Plásticos, o locuință poate fi ridicată în doar cinci zile, fără cărămizi clasice și fără procedeele obișnuite de construcție.

Sistemul folosește blocuri modulare fabricate din plastic reciclat, care se îmbină între ele, simplificând și accelerând considerabil lucrările.

Money Talks: Lego homes solution for housing in Colombia

Pe lângă casele pentru familii, tehnologia este deja utilizată pentru construirea școlilor, a adăposturilor temporare și a altor tipuri de clădiri.

Deși în ultimele luni această metodă de construcție a fost prezentată drept una dintre tendințele din domeniul construcțiilor în 2026, tehnologia nu este nouă. Compania Conceptos Plásticos a fost înființată în Columbia încă din 2010, cu scopul de a găsi o modalitate prin care deșeurile din plastic să fie transformate în materiale de construcție utile.

În prezent, pe fondul creșterii costurilor locuirii și al problemelor tot mai mari provocate de deșeurile din plastic, soluțiile dezvoltate de companie atrag din nou atenția.

O casă poate fi construită în cinci zile

La baza acestui sistem de construcție se află blocurile fabricate din deșeuri de plastic colectate și prelucrate. În cadrul proiectului derulat de UNICEF în Coasta de Fildeș sunt utilizate materiale plastice care nu conțin PVC. Potrivit datelor UNICEF, blocurile sunt ușor de asamblat, rezistente, impermeabile și au proprietăți izolatoare. De asemenea, sunt proiectate astfel încât să reziste la vânturi puternice.

Spre deosebire de construcțiile tradiționale, în care cărămizile trebuie așezate și legate cu mortar, aceste elemente se îmbină între ele. Principiul este asemănător asamblării unor piese de construcție, însă sistemul este destinat ridicării unor clădiri reale. Acest mod de îmbinare permite accelerarea semnificativă a lucrărilor și reduce nevoia de a mobiliza un număr mare de muncitori. Avantajul este deosebit de important în zonele în care transportul materialelor de construcție și accesul la personal calificat reprezintă provocări majore.

UNICEF a precizat într-un comunicat oficial că patru persoane pot construi o casă pentru o familie în doar cinci zile, chiar dacă nu au experiență anterioară în domeniul construcțiilor.

Un asemenea ritm de lucru poate fi deosebit de important în comunitățile în care există o nevoie urgentă de locuințe sigure.

Building houses out of plastic waste

Tehnologia permite reducerea timpului necesar și pentru construirea sălilor de clasă și a adăposturilor temporare, diminuând totodată necesarul de personal specializat.

Materialele de construcție, cu 40% mai ieftine

Pe lângă simplitatea și rapiditatea lucrărilor, unul dintre principalele avantaje ale sistemului este costul. Potrivit datelor UNICEF, blocurile fabricate din plastic reciclat sunt cu 40% mai ieftine și cu 20% mai ușoare decât materialele de construcție convenționale.

Greutatea redusă facilitează transportul, în timp ce prețul mai mic poate aduce economii importante pentru familii, școli și autorități locale care dispun de bugete limitate.

Totuși, faptul că sistemul este mai ieftin și mai simplu nu înseamnă că astfel de case pot fi construite fără dificultăți oriunde. Înainte de utilizare, trebuie verificat dacă tehnologia respectă normele locale de construcție, standardele de protecție împotriva incendiilor și celelalte cerințe tehnice. Sunt importante și rezultatele testelor privind rezistența materialelor la radiațiile ultraviolete, temperaturile ridicate, furtuni și solicitările de lungă durată.

Pe lângă siguranța structurii, trebuie asigurate o ventilație corespunzătoare, instalații electrice sigure, izolare fonică și protecție termică, astfel încât clădirile să poată fi locuite pe tot parcursul anului. Tehnologia reprezintă, în același timp, o încercare de a găsi o soluție pentru o altă problemă majoră: acumularea deșeurilor din plastic.

Potrivit datelor publicate de UNICEF, numai în Abidjan, cel mai mare oraș din Coasta de Fildeș, se generează zilnic peste 280 de tone de deșeuri din plastic, dintre care doar aproximativ 5% sunt reciclate.

Au fost deja construite sute de săli de clasă

Fabrica dezvoltată cu sprijinul UNICEF și al companiei Conceptos Plásticos a fost proiectată pentru a prelucra 9.600 de tone de deșeuri din plastic pe an.

În loc să ajungă la gropile de gunoi, pe străzi, în râuri sau în sistemele de drenaj, unde pot contribui la inundații și la înrăutățirea condițiilor sanitare, materialele plastice colectate sunt folosite pentru fabricarea elementelor de construcție. Astfel, deșeurile care reprezintă o problemă majoră pentru mediu primesc o utilizare nouă și de durată.

Unul dintre cele mai importante exemple de aplicare a tehnologiei se află în Coasta de Fildeș, unde UNICEF colaborează cu firma Conceptos Plásticos pentru construirea unor săli de clasă. Proiectul a fost lansat pentru a reduce deficitul de spații școlare, din cauza căruia mulți copii sunt nevoiți să învețe în clase supraaglomerate.

Potrivit datelor UNICEF pentru Coasta de Fildeș, până în prezent au fost construite 262 de săli de clasă, pentru realizarea cărora au fost prelucrate aproximativ 1.441 de tone de deșeuri din plastic. Datorită proiectului, 13.100 de copii au avut acces la educație. Aceste rezultate arată că tehnologia nu mai reprezintă doar o soluție experimentală, ci este deja utilizată pentru construirea unor clădiri folosite în fiecare zi.

Building schools with plastic bricks

Poate plasticul să înlocuiască metodele tradiționale de construcție?

În ciuda avantajelor, verificările de specialitate și adaptarea la condițiile locale rămân esențiale pentru extinderea utilizării acestui sistem.

Folosirea plasticului reciclat poate reduce cantitatea de deșeuri care ajunge în mediul înconjurător, însă nu rezolvă, în sine, problema producției și consumului excesiv de plastic.

De asemenea, blocurile de construcție din plastic nu pot fi considerate automat un înlocuitor pentru toate materialele utilizate în construcțiile tradiționale, de la cărămidă și beton până la structurile de rezistență și fundații. Cu toate acestea, experiențele de până acum arată că astfel de sisteme ar putea avea un rol important în zonele în care există nevoia unor construcții rapide, mai accesibile și mai ușor de realizat.

Cu testări adecvate, respectarea normelor de construcție și adaptarea la condițiile climatice, deșeurile din plastic ar putea deveni o resursă valoroasă pentru sectorul construcțiilor, în special în comunitățile în care lipsesc locuințele accesibile și spațiile destinate educației.

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Tags: casă columbia
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