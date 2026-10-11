Mii de români și-au transformat locuințele în afaceri profitabile. Câte case de vacanță și apartamente sunt acum pe Booking

Piața cazărilor alternative din România înregistrează o expansiune accelerată, pe măsură ce preferințele turiștilor se reorientează către spații care oferă mai multă flexibilitate și intimitate. În prezent, peste 20.000 de apartamente și case de vacanță din țară sunt listate pe platforma Booking.com.

Bucureștiul, litoralul Mării Negre, Brașovul și Cluj-Napoca se mențin în fruntea clasamentului celor mai populare destinații unde turiștii caută și rezervă astfel de unități de cazare.

De la apartamente urbane la cabane și ferme turistice

Oferta disponibilă pe piața locală s-a diversificat semnificativ în ultimii ani, acoperind o gamă largă de preferințe și bugete. Turiștii pot alege de la apartamente moderne în centrele marilor orașe și vile de lux, până la cabane montane, case tradiționale în mediul rural sau unități de cazare amenajate în cadrul unor ferme.

Reprezentanții platformei subliniază că opțiunile de cazare de tip „home away from home” (o casă departe de casă) au devenit extrem de populare în rândul celor care călătoresc în România. Spațiul generos și senzația de confort casnic sunt argumentele principale care îi determină pe turiști să renunțe la camerele clasice de hotel.

Familiile reprezintă categoria de public care apelează cel mai frecvent la acest tip de cazare, fiind atrase de libertatea de program, posibilitatea de a găti și intimitatea pe care o oferă o locuință individuală.

Cine sunt proprietarii care închiriază prin Booking.com

Segmentul caselor de vacanță și al apartamentelor în regim hotelier continuă să crească susținut pe piața turistică din România, alimentat atât de cererea internă, cât și de vizitatorii străini.