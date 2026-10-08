Regula „cabinei sterile” în aviație: ce înseamnă codul secret folosit de piloți la decolare și aterizare

Lumea aviației comerciale funcționează după reguli stricte și un jargon propriu, cu expresii menite să fluidizeze activitatea la bord și să garanteze siguranța pasagerilor. Dacă unele sintagme precum „galley queen”, „pan-pan”, „mermaid” sau „code yellow” pot părea amuzante ori misterioase pentru cei din afara industriei, altele au un caracter extrem de riguros. Printre acestea din urmă se numără și conceptul de „cabină sterilă” (sterile cockpit), o procedură esențială care se aplică în fazele critice ale oricărei curse aeriene.

Autoritatea Federală pentru Aviație din Statele Unite (FAA) include acest termen în ghidurile sale de bune practici pentru siguranța la sol și pe pistă, menționând că aplicarea sa este obligatorie prin legislația aviatică internațională, mai exact prin reglementările Code of Federal Regulations.

Ce înseamnă regula „cabinei sterile” în aviație

Conceptul de „cabină sterilă” descrie starea în care piloții își elimină orice sursă de distragere a atenției pentru a se concentra exclusiv pe manevrarea aeronavei în momentele cele mai delicate ale zborului. Regula se aplică în timpul rulării pe pistă (taxiing), la decolare, în timpul aterizării, pe parcursul fazei de abordare finală și, în general, la orice altitudine de sub 2.000 de picioare (aproximativ 600 de metri).

Justin Crabbe, pilot comercial, fondator și CEO al companiilor Jettly și BlackJet, explică faptul că această procedură este predată încă din primele etape ale instruirii aviatice.

În aceste momente critice, discuțiile din cockpit trebuie reduse la zero, cu excepția comunicării strict necesare cu turnul de control al traficului aerian (ATC). De asemenea, comunicarea dintre însoțitorii de bord și echipajul din cabina de pilotaj este complet interzisă, cu excepția cazurilor de extremă urgență.

De ce a fost introdusă în 1981 de către FAA

Standardul privind cabina sterilă nu a apărut întâmplător, ci ca urmare a analizelor efectuate de experții în siguranță aviatică. FAA a introdus oficial această regulă în anul 1981, după ce o serie de anchete desfășurate în urma unor accidente aviatice au arătat că o cauză principală a erorilor umane a fost reprezentată de distragerile inutile ale echipajului în timpul manevrelor de decolare și aterizare.

Conform reglementărilor internaționale, niciun membru al echipajului de zbor nu are voie să desfășoare activități care i-ar putea abate atenția de la îndatoririle sale de bază în timpul fazelor critice. Totodată, comandantul de navă are obligația legală de a nu permite nicio acțiune care ar putea interveni în derularea în siguranță a operării aeronavei.

Fără telefoane, mâncare sau conversații inutile la manșă

Liniile directoare ale aviației definesc clar ce activități sunt interzise atunci când cabina devine „sterilă”. Piloții nu au voie să ia masa, să poarte conversații neesențiale între ei sau cu personalul de cabină și nici să citească materiale ori publicații care nu au legătură directă cu desfășurarea zborului.

Interdicția se extinde în mod riguros și asupra utilizării dispozitivelor electronice personale. Pe toată durata zborului, niciun pilot nu are voie să folosească telefoane mobile, laptopuri sau alte echipamente de comunicare wireless la postul de comandă, cu excepția cazului în care utilizarea acestora este direct legată de operarea aeronavei, de procedurile de siguranță sau de comunicările aprobate oficial de compania aeriană.