Ce poți face cu cojile de mere, semințele de dovleac și resturile de legume

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Capetele de morcovi, frunzele exterioare ale verzei, cojile de mere sau semințele de dovleac ajung zilnic în coșul de gunoi, deși ele ascund un potențial nutritiv și culinar uriaș. Iată cum poți transforma cojile de mere, semințele de dovleac și resturile de legume în adevărate delicii culinare!
Cuprins:
Mărul este unul dintre cele mai consumate fructe din lume, însă majoritatea consumatorilor preferă să îl consume decojit, fie din obișnuință, fie din motive legate de textura cojii. Din punct de vedere nutrițional, această practică reprezintă o pierdere majoră.
Coaja mărului concentrează cea mai mare parte din fibrele insolubile, vitaminele A și C, dar și antioxidanți puternici, cum ar fi quercetina, care susține sistemul imunitar și reduce inflamațiile. Dacă ți-au rămas prea multe mere în bucătărie, nu neapărat plăcute din punct de vedere vizual, iată cum le poți transforma într-un desert simplu, delicios și sănătos.
Ingrediente
Mod de preparare
Fierbea resturilor de mere: Puneți cotoarele, cojile într-un vas adânc sau ceaun. Turnați apă cât să le acopere bine și puneți-le la fiert la foc mediu până când se înmoaie complet și furculița pătrunde ușor în ele.
Strecurarea și măsurarea lichidului: Strecurați bine compoziția și presați/pasați fructele pentru a extrage cât mai multă zeamă. Măsurați cantitatea de lichid obținută pentru a stabili exact cantitatea de zahăr necesară (de exemplu, 700 g zahăr pentru fiecare 1 litru de zeamă).
Fierberea peltelei: Turnați lichidul înapoi în oală, adăugați zahărul și zeama de lămâie. Lăsați să fiarbă la foc mic, amestecând ocazional și îndepărtând spuma formată la suprafață.
Testarea consistenței: Fiebeți până când lichidul scade și se leagă. Faceți proba pe o farfurioară rece (ca la dulceață): dacă picătura nu se împrăștie, pelteaua este gata.
Conservarea: Turnați jeleul fierbinte în borcane curate și uscate. Închideți bine capacele, întoarceți borcanele cu fundul în sus și acoperiți-le cu un prosop gros până când se răcesc complet. Depozitați-le apoi în cămară.
Sursă: Bucătăraș.ro
O metodă excelentă de valorificare a resturilor de mere, transformându-le într-un oțet natural, nefiltrat și plin de doze benefice de probiotice.
Ingrediente
Mod de preparare
Din cojile de la 5-6 mere roșii poți pregăti o infuzie aromată, potrivită anotimpului răcoros.
Sursă: Libertateapentrufemei.ro.
În sezonul dovleacului, miezul acestuia este adesea gătit, în timp ce cantități impresionante de semințe sunt aruncate direct la gunoi. Aceasta este o eroare culinară, având în vedere că semințele de dovleac sunt o sursă excepțională de proteine vegetale, acizi grași Omega-3, fier, zinc, magneziu și antioxidanți.
Pentru a obține o gustare perfectă din semințele de dovleac, primul pas tehnic este îndepărtarea completă a fibrelor de pulpă lipite de semințe.
Indiferent dacă alegi să le prăjești cu tot cu coajă (ceea ce face coaja mai casantă și mai ușor de îndepărtat ulterior) sau decojite, asigură-te că sunt curate și uscate pentru a deveni perfect crocante.
Prăjirea la cuptor
Prăjirea în tigaie (pe aragaz)
Sursă: Chefi.ro
Pentru un sos pesto delicios cu semințe de dovleac ai nevoie doar de un robot de bucătărie sau blender și câteva ingrediente simple.
Ingrediente:
Mod de preparare:
Sursă: Theedibleflower.com
Resturile de legume reprezintă cel mai mare volum din totalul risipei casnice. Cojile de morcovi, tijele de broccoli, frunzele de conopidă, cozile de ceapă, foile exterioare de praz și capetele de la dovlecei pot fi reinventate prin tehnici culinare inteligente.
Nu arunca resturile curatate de la legume (coji de morcov, tulpini de țelină, frunze de praz sau codițe de verdeață).
Pune-le într-o oală cu apă, adaugă câțiva căței de usturoi, boabe de piper și ierburi aromatice, apoi lasă-le să fiarbă la foc mic timp de 20-30 de minute. Strecoară lichidul și folosește această supă concentrată ca bază pentru risotto, orez, paste, sosuri sau alte supe.
Sursă: Chefi.ro
Ingrediente: 4-5 ouă, brânză sau cașcaval ras, sare, piper și un mix de legume la alegere (cartofi, dovlecei, spanac, ardei, morcovi, resturi care au rămas după ce ai gătit alte feluri de mâncare).
Preparare: Bate ouăle condimentate cu sare și piper, amestecă-le cu legumele tăiate fin și brânza, apoi toarnă totul într-o tavă sau tigaie unsă. Coace la cuptor sau pe aragaz până când se rumenește uniform.
Adoptarea unui stil de viață bazat pe principiul „zero risipă" în bucătărie nu înseamnă un efort titanic sau un compromis în ceea ce privește gustul mâncării; din contră, este o dovadă de creativitate culinară și respect pentru resursele planetei. Transformând cojile de mere în pletea sau oțet, semințele de dovleac în gustări savuroase și resturile de legume în supe concentrate pline de savoare, vei observa cum bugetul tău lunar devine mai prietenos, iar deșeurile menajere se reduc considerabil.
Data viitoare când gătești, oprește-te o secundă înainte de a arunca ceva la coșul de gunoi și întreabă-te: „Cum pot oferi acestui ingredient o a doua viață?”