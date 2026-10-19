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Ce poți face cu cojile de mere, semințele de dovleac și resturile de legume

Cristina Țapu
Cristina Țapu
Jurnalist
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Fructe și legume de toamnă
Ce poți face cu cojile de mere, semințele de dovleac și resturile de legume. Sursă foto: Shutterstock
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Capetele de morcovi, frunzele exterioare ale verzei, cojile de mere sau semințele de dovleac ajung zilnic în coșul de gunoi, deși ele ascund un potențial nutritiv și culinar uriaș. Iată cum poți transforma cojile de mere, semințele de dovleac și resturile de legume în adevărate delicii culinare!

Cuprins:

Cum poți transforma cojile de mere într-o delicatesă

Mărul este unul dintre cele mai consumate fructe din lume, însă majoritatea consumatorilor preferă să îl consume decojit, fie din obișnuință, fie din motive legate de textura cojii. Din punct de vedere nutrițional, această practică reprezintă o pierdere majoră.

Coaja mărului concentrează cea mai mare parte din fibrele insolubile, vitaminele A și C, dar și antioxidanți puternici, cum ar fi quercetina, care susține sistemul imunitar și reduce inflamațiile. Dacă ți-au rămas prea multe mere în bucătărie, nu neapărat plăcute din punct de vedere vizual, iată cum le poți transforma într-un desert simplu, delicios și sănătos.

Peltea (jeleu) din coji și cotoare de mere

  • Timp de preparare: sub 120 minute
  • Porții: ~2 borcane

Ingrediente

  • 3 kg cotoare și coji de mere
  • 4 litri apă (sau cât să acopere bine resturile)
  • 1,4 kg zahăr (proporție recomandată: 700 g zahăr la 1 litru de lichid obținut)
  • 1 lămâie (doar zeama)

Mod de preparare

Fierbea resturilor de mere: Puneți cotoarele, cojile într-un vas adânc sau ceaun. Turnați apă cât să le acopere bine și puneți-le la fiert la foc mediu până când se înmoaie complet și furculița pătrunde ușor în ele.

Strecurarea și măsurarea lichidului: Strecurați bine compoziția și presați/pasați fructele pentru a extrage cât mai multă zeamă. Măsurați cantitatea de lichid obținută pentru a stabili exact cantitatea de zahăr necesară (de exemplu, 700 g zahăr pentru fiecare 1 litru de zeamă).

Fierberea peltelei: Turnați lichidul înapoi în oală, adăugați zahărul și zeama de lămâie. Lăsați să fiarbă la foc mic, amestecând ocazional și îndepărtând spuma formată la suprafață.

Testarea consistenței: Fiebeți până când lichidul scade și se leagă. Faceți proba pe o farfurioară rece (ca la dulceață): dacă picătura nu se împrăștie, pelteaua este gata.

Conservarea: Turnați jeleul fierbinte în borcane curate și uscate. Închideți bine capacele, întoarceți borcanele cu fundul în sus și acoperiți-le cu un prosop gros până când se răcesc complet. Depozitați-le apoi în cămară.

Sursă: Bucătăraș.ro

Oțet de casă din coji și cotoare de mere

O metodă excelentă de valorificare a resturilor de mere, transformându-le într-un oțet natural, nefiltrat și plin de doze benefice de probiotice.

Ingrediente

  • Coji și cotoare de mere (de la mere aromate, netratate)
  • Apă (de preferat plată)
  • Zahăr: 2–3 linguri la 1 litru de apă
  • Opțional: 1,5 linguri de oțet de mere nefiltrat la fiecare 2 căni de apă
  • Pentru pregătire: Borcan mare de sticlă, lingură de lemn, tifon/pânză și un elastic

Mod de preparare

  • Pregătirea borcanului: Umpleți un borcan de sticlă pe 2/3 din volum cu cojile și cotoarele de mere. Nu le presați excesiv, au nevoie de spațiu pentru a fermenta.
  • Adăugarea lichidului: Dizolvați zahărul în apă călduță (nu fierbinte!). Turnați lichidul peste resturile de mere până când le acoperiți complet. Acoperiți borcanul cu tifon sau o pânză curată și fixați-l cu o bandă elastică (nu folosiți capac ermetic, deoarece fermentația necesită oxigen).
  • Prima etapă de fermentare (1–2 săptămâni): Așezați borcanul într-un loc cald și ferit de lumină directă (20–25°C). Amestecați zilnic cu o lingură de lemn pentru a scufunda bucățile de fructe și a preveni formarea mucegaiului. Lichidul va începe să facă spumă fină și va căpăta un miros ușor acrișor.
  • Strecurarea (după ~2 săptămâni): Strecurați lichidul printr-o sită fină sau tifon și aruncați resturile solide de mere.
  • A doua etapă de fermentare (3–4 săptămâni): Turnați lichidul strecurat înapoi într-un borcan curat, acoperiți-l din nou cu tifon și lăsați-l să fermenteze în continuare timp de 3–4 săptămâni. Lichidul va deveni tot mai acid.
  • Îmbutelierea: Oțetul este gata când mirosul și gustul sunt clar acide. Se poate forma la suprafață o peliculă gelatinoasă, un semn că fermentația a fost reușită. Strecurați oțetul final și turnați-l în sticle închise ermetic.

Ceai din coji de mere

Din cojile de la 5-6 mere roșii poți pregăti o infuzie aromată, potrivită anotimpului răcoros.

  • Mod de preparare: Adaugă cojile în 1,5 litri de apă clocotită și lasă-le să fiarbă doar un minut pentru a păstra substanțele nutritive. Oprește focul, acoperă oala cu un capac și lasă infuzia la odihnit timp de 20 de minute.
  • Servire: Se poate consuma caldă, cu scorțișoară, sau rece, îndulcită cu miere, zahăr sau puțină vanilie. Se păstrează la frigider până la 3 zile.

Sursă: Libertateapentrufemei.ro.

Ce poți face cu semințele de dovleac

În sezonul dovleacului, miezul acestuia este adesea gătit, în timp ce cantități impresionante de semințe sunt aruncate direct la gunoi. Aceasta este o eroare culinară, având în vedere că semințele de dovleac sunt o sursă excepțională de proteine vegetale, acizi grași Omega-3, fier, zinc, magneziu și antioxidanți.

Pentru a obține o gustare perfectă din semințele de dovleac, primul pas tehnic este îndepărtarea completă a fibrelor de pulpă lipite de semințe.

  • Spălarea: Pune semințele într-un bol mare plin cu apă rece. Pulpa de dovleac se va ridica la suprafață sau se va desprinde ușor dacă amesteci energic cu mâna. Scurge semințele printr-o sită deasă.
  • Uscarea: Răspândește semințele pe un prosop curat de bucătărie și tamponează-le bine. Este recomandat să le lași să se usuce la aer timp de câteva ore sau peste noapte; semințele complet uscate vor deveni mult mai crocante la copt.

Indiferent dacă alegi să le prăjești cu tot cu coajă (ceea ce face coaja mai casantă și mai ușor de îndepărtat ulterior) sau decojite, asigură-te că sunt curate și uscate pentru a deveni perfect crocante.

Prăjirea la cuptor

  • Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt.
  • Pune semințele uscate într-un castron și amestecă-le cu puțin ulei, sare și condimentele preferate.
  • Răspândește-le pe tavă într-un strat uniform.
  • Coace-le timp de 20–30 de minute (dacă sunt cu coajă) sau doar 10–15 minute (dacă sunt decojite).
  • Scoate tava și lasă-le să se răcească.

Prăjirea în tigaie (pe aragaz)

  • Încinge o tigaie cu fundul gros la foc mediu (nu este nevoie să adaugi ulei, deoarece semințele au grăsimi naturale).
  • Adaugă semințele și distribuie-le uniform.
  • Prăjește-le timp de 5–10 minute, amestecând constant pentru a nu se arde (vei auzi sunete de pocnire când sunt aproape gata).
  • După prăjire, poți adăuga sare, paprika, usturoi pudră, chimion sau un strop de ulei pentru un plus de savoare.
  • Transferă-le pe o farfurie sau pe hârtie absorbantă pentru a se răci și a deveni crocante, apoi depozitează-le într-un recipient etanș.

Sursă: Chefi.ro

Sos pesto din semințe de dovleac

Pentru un sos pesto delicios cu semințe de dovleac ai nevoie doar de un robot de bucătărie sau blender și câteva ingrediente simple.

Ingrediente:

  • Semințe de dovleac: 1 cană (~100 g), crude și decojite
  • Busuioc proaspăt: 2 căni de frunze (opțional, poți adăuga și puțin pătrunjel)
  • Usturoi: 1–2 căței
  • Parmezan ras: ½ cană (pentru o varianta vegană/de post, folosește drojdie inactivă sau omite-l)
  • Ulei de măsline extravirgin: ½ – ¾ cană
  • Suc de lămâie: de la ½ lămâie (menține culoarea vibrantă și adaugă prospețime)
  • Sare și piper: după gust

Mod de preparare:

  • Rumenește semințele: Pune semințele într-o tigaie uscată, la foc mediu. Amestecă continuu timp de câteva minute până când percepi o aroma ca de nucă și semințele pârâie ușor, apoi lasă-le să se răcească.
  • Mixează baza: Adaugă în robotul de bucătărie semințele răcite, usturoiul, busuiocul, sucul de lămâie și parmezanul (sau drojdia inactivă). Amestecă de câteva ori până când totul este bine mărunțit.
  • Adaugă uleiul: Cu robotul pornit pe viteză mică, toarnă uleiul de măsline în fir subțire până când sosul devine omogen și cremos.
  • Asezonează: Condimentează cu sare și piper, apoi amestecă scurt din nou.
  • Păstrare: Pune pesto-ul într-un borcan de sticlă, nivelează suprafața și toarnă un strat fin de ulei de măsline deasupra pentru a preveni oxidarea. Rezistă la frigider până la 5 zile sau poate fi congelat (excelent în forme pentru cuburi de gheață).

Sursă: Theedibleflower.com

Ce poți face cu resturile de legume

Resturile de legume reprezintă cel mai mare volum din totalul risipei casnice. Cojile de morcovi, tijele de broccoli, frunzele de conopidă, cozile de ceapă, foile exterioare de praz și capetele de la dovlecei pot fi reinventate prin tehnici culinare inteligente.

Supă concentrată de legume

Nu arunca resturile curatate de la legume (coji de morcov, tulpini de țelină, frunze de praz sau codițe de verdeață).

Pune-le într-o oală cu apă, adaugă câțiva căței de usturoi, boabe de piper și ierburi aromatice, apoi lasă-le să fiarbă la foc mic timp de 20-30 de minute. Strecoară lichidul și folosește această supă concentrată ca bază pentru risotto, orez, paste, sosuri sau alte supe.

Sursă: Chefi.ro

Frittata cu legume

Ingrediente: 4-5 ouă, brânză sau cașcaval ras, sare, piper și un mix de legume la alegere (cartofi, dovlecei, spanac, ardei, morcovi, resturi care au rămas după ce ai gătit alte feluri de mâncare).

Preparare: Bate ouăle condimentate cu sare și piper, amestecă-le cu legumele tăiate fin și brânza, apoi toarnă totul într-o tavă sau tigaie unsă. Coace la cuptor sau pe aragaz până când se rumenește uniform.

Adoptarea unui stil de viață bazat pe principiul „zero risipă" în bucătărie nu înseamnă un efort titanic sau un compromis în ceea ce privește gustul mâncării; din contră, este o dovadă de creativitate culinară și respect pentru resursele planetei. Transformând cojile de mere în pletea sau oțet, semințele de dovleac în gustări savuroase și resturile de legume în supe concentrate pline de savoare, vei observa cum bugetul tău lunar devine mai prietenos, iar deșeurile menajere se reduc considerabil.

Data viitoare când gătești, oprește-te o secundă înainte de a arunca ceva la coșul de gunoi și întreabă-te: „Cum pot oferi acestui ingredient o a doua viață?”

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Tags: Retete culinare Sfaturi utile evergreen
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Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
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