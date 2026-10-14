Dracula Film Festival 2026 transformă Brașovul în destinația ideală de weekend: premiere internaționale, cineconcerte și reduceri la restaurantele din centrul vechi

Pentru turiștii care caută o escapadă urbană la mijloc de toamnă, străzile pietruite ale Brașovului oferă un pretext excelent de călătorie. În perioada 15-18 octombrie 2026, orașul de la poalele Tâmpei își completează farmecul medieval cu cea de-a XIV-a ediție a Dracula Film Festival. Sala istorică a cinematografului Astra devine cartierul general al producțiilor fantastice și de suspans, conturând o experiență culturală care îmbină plimbările prin Piața Sfatului cu premiere cinematografice internaționale și experiențe gastronomice locale.

Festivalul se adresează atât cinefililor împătimiți, cât și celor care doresc să combine un sejur montan cu proiecții de calitate, expoziții vizuale și evenimente cu intrare liberă, într-un format accesibil pentru toate buzunarele.

Cinema Astra, epicentrul cinematografiei internaționale de gen

Alegerea sălii Cinema Astra, situată în inima orașului, permite vizitatorilor să exploreze monumentele istorice dintre două proiecții.

Competiția oficială aliniază cinci lungmetraje prezentate în premieră națională, selecționate de directorul festivalului, Ioan Big, din cinematografii diverse: horror-ul psihologic paraguayan „The Shadow”, fantezia întunecată australiană „Skybreaker”, drama SF chineză „The Journey to No End”, thrillerul spaniol „The Eternal Night of Hannah Goldman” și filmul found-footage francez „Heritage”.

Juriul care va desemna câștigătorul Trofeului Dracula reunește nume sonore, printre care actorul român Gabriel Spahiu și regizorii Randal Plunkett și Christophe Karabache.

Sâmbătă, 17 octombrie, competițiile Little Dracula și Vlăduț oferă spectatorilor o selecție amplă de scurtmetraje din întreaga lume, alături de o secțiune dedicată tinerilor cineaști români.

Totodată, pe durata întregului festival, șase echipe de tineri din Brașov și Iași concurează în cadrul secțiunii Dracula Digital, creând scurtmetraje filmate exclusiv cu telefonul mobil direct pe străzile orașului.

Weekendul aduce momente remarcabile pentru publicul larg. Sâmbătă, de la ora 17.00, compozitorul britanic Simon Boswell, nominalizat la premiile BAFTA și autorul coloanelor sonore pentru peste 150 de pelicule celebre, sosește la Cinema Astra.

Publicul poate urmări gratuit documentarul „The Dark Fantastic”, urmat de o sesiune de discuții live cu muzicianul și cu regizoarea Lg White. În cadrul ceremoniei, Simon Boswell va primi trofeul onorific „Contele Dracula” pentru întreaga carieră.

Tot sâmbătă, de la ora 19.30, scena cinematografului găzduiește premiera mondială a cineconcertului „Audial Phantaforms «UI»”, conceput de artistul vizual și muzicianul Costin Chioreanu împreună cu Olivia Chioreanu. Spectacolul îmbină improvizația muzicală live cu animația de autor inspirată din folclorul și spaimele arhaice transilvănene, biletul de acces fiind de 25 de lei.

În plus, pe tot parcursul celor patru zile, în foaierul cinematografului poate fi vizitată gratuit expoziția retrospectivă „The Art of Costin Chioreanu”, ce reunește ilustrații și grafică realizate manual pentru formații rock de renume internațional.

Seara de sâmbătă culminează cu Gala de premiere și proiecția filmului câștigător, ambele programate cu acces liber pentru public, devenind un punct de atracție major pentru turiștii prezenți în oraș.

Omagiu pentru Steven Spielberg și experiențe gastronomice cu reduceri

Duminică, 18 octombrie, programul îi este dedicat în întregime legendarului cineast Steven Spielberg, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Criticul de film Irina-Margareta Nistor prezintă două producții SF fundamentale: clasicul „Întâlnire de gradul trei” din 1977 și noul lungmetraj „Ziua adevărului” (2026), care aduce pe ecran o distribuție impresionantă formată din Emily Blunt, Colin Firth și Josh O'Connor. Biletul pentru fiecare proiecție este de 20 de lei.

Dincolo de maratonul din sălile de cinema, experiența turistică este susținută de parteneriatul cu restaurantele din zona istorică. Spectatorii care prezintă ghidul tipărit al festivalului sau voucherul descărcat de pe site-ul oficial beneficiază de o reducere de 15% la consumație în șase localuri partenere: Bistro de l'Arte, Next Door, Omelett, Pilvax, Tipografia și Via Enescu.