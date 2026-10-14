Susține Susține

Dracula Film Festival 2026 transformă Brașovul în destinația ideală de weekend: premiere internaționale, cineconcerte și reduceri la restaurantele din centrul vechi

Comentează
Dracula Film Festival 2026 transformă Brașovul în destinația ideală de weekend. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Shutterstock
Doar 70% din cazări rezervate pentru Paște 2026 Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Pentru turiștii care caută o escapadă urbană la mijloc de toamnă, străzile pietruite ale Brașovului oferă un pretext excelent de călătorie. În perioada 15-18 octombrie 2026, orașul de la poalele Tâmpei își completează farmecul medieval cu cea de-a XIV-a ediție a Dracula Film Festival. Sala istorică a cinematografului Astra devine cartierul general al producțiilor fantastice și de suspans, conturând o experiență culturală care îmbină plimbările prin Piața Sfatului cu premiere cinematografice internaționale și experiențe gastronomice locale.

Cuprins:

Festivalul se adresează atât cinefililor împătimiți, cât și celor care doresc să combine un sejur montan cu proiecții de calitate, expoziții vizuale și evenimente cu intrare liberă, într-un format accesibil pentru toate buzunarele.

Cinema Astra, epicentrul cinematografiei internaționale de gen

Alegerea sălii Cinema Astra, situată în inima orașului, permite vizitatorilor să exploreze monumentele istorice dintre două proiecții.

Competiția oficială aliniază cinci lungmetraje prezentate în premieră națională, selecționate de directorul festivalului, Ioan Big, din cinematografii diverse: horror-ul psihologic paraguayan „The Shadow”, fantezia întunecată australiană „Skybreaker”, drama SF chineză „The Journey to No End”, thrillerul spaniol „The Eternal Night of Hannah Goldman” și filmul found-footage francez „Heritage”.

Juriul care va desemna câștigătorul Trofeului Dracula reunește nume sonore, printre care actorul român Gabriel Spahiu și regizorii Randal Plunkett și Christophe Karabache.

Sâmbătă, 17 octombrie, competițiile Little Dracula și Vlăduț oferă spectatorilor o selecție amplă de scurtmetraje din întreaga lume, alături de o secțiune dedicată tinerilor cineaști români.

Totodată, pe durata întregului festival, șase echipe de tineri din Brașov și Iași concurează în cadrul secțiunii Dracula Digital, creând scurtmetraje filmate exclusiv cu telefonul mobil direct pe străzile orașului.

Legende internaționale la Brașov și cineconcert în premieră mondială

Weekendul aduce momente remarcabile pentru publicul larg. Sâmbătă, de la ora 17.00, compozitorul britanic Simon Boswell, nominalizat la premiile BAFTA și autorul coloanelor sonore pentru peste 150 de pelicule celebre, sosește la Cinema Astra.

Publicul poate urmări gratuit documentarul „The Dark Fantastic”, urmat de o sesiune de discuții live cu muzicianul și cu regizoarea Lg White. În cadrul ceremoniei, Simon Boswell va primi trofeul onorific „Contele Dracula” pentru întreaga carieră.

Tot sâmbătă, de la ora 19.30, scena cinematografului găzduiește premiera mondială a cineconcertului „Audial Phantaforms «UI»”, conceput de artistul vizual și muzicianul Costin Chioreanu împreună cu Olivia Chioreanu. Spectacolul îmbină improvizația muzicală live cu animația de autor inspirată din folclorul și spaimele arhaice transilvănene, biletul de acces fiind de 25 de lei.

În plus, pe tot parcursul celor patru zile, în foaierul cinematografului poate fi vizitată gratuit expoziția retrospectivă „The Art of Costin Chioreanu”, ce reunește ilustrații și grafică realizate manual pentru formații rock de renume internațional.

Seara de sâmbătă culminează cu Gala de premiere și proiecția filmului câștigător, ambele programate cu acces liber pentru public, devenind un punct de atracție major pentru turiștii prezenți în oraș.

Omagiu pentru Steven Spielberg și experiențe gastronomice cu reduceri

Duminică, 18 octombrie, programul îi este dedicat în întregime legendarului cineast Steven Spielberg, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Criticul de film Irina-Margareta Nistor prezintă două producții SF fundamentale: clasicul „Întâlnire de gradul trei” din 1977 și noul lungmetraj „Ziua adevărului” (2026), care aduce pe ecran o distribuție impresionantă formată din Emily Blunt, Colin Firth și Josh O'Connor. Biletul pentru fiecare proiecție este de 20 de lei.

Dincolo de maratonul din sălile de cinema, experiența turistică este susținută de parteneriatul cu restaurantele din zona istorică. Spectatorii care prezintă ghidul tipărit al festivalului sau voucherul descărcat de pe site-ul oficial beneficiază de o reducere de 15% la consumație în șase localuri partenere: Bistro de l'Arte, Next Door, Omelett, Pilvax, Tipografia și Via Enescu.

Pentru cei care plănuiesc un weekend prelungit, un abonament general costă 90 de lei și permite accesul la maratonul de filme. Universul fantastic nu se oprește însă aici: organizatorii au anunțat deja continuarea seriei de evenimente între 30 octombrie și 1 noiembrie 2026, când Coresi Shopping Resort va găzdui Dracula Fantasy Con, o convenție dedicată comunităților de cosplay, literatură fantastică și jocuri video, cu intrare liberă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Brasov festival Filme turism Bran
Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gsp.ro
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Gsp.ro
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
BREAKING grav despre vedeta PRO TV! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Avantaje.ro
BREAKING grav despre vedeta PRO TV! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Cum arată casa Mihaelei Rădulescu din Monaco. Terasa imensă îți ia ochii, dar nu e singura surpriză
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată casa Mihaelei Rădulescu din Monaco. Terasa imensă îți ia ochii, dar nu e singura surpriză
ALTE ȘTIRI
INSTANT DIRECTOR ARR DNA CRISTIAN ANTON 08 INQUAM Photos Octav Ganea copy
Știri România
10:00
DNA a clasat dosarul în care Cristian Anton, directorul ARR prins cu șpaga în cutii de pantofi, a amenințat doi inspectori de trafic: „Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos”
televizoare furate, în cutii, gasite de polițiști la perchezitii, in Olt
Știri România
08:45
Cinci bărbați din Olt au furat 41 de televizoare direct din remorca unui TIR aflat în mers, pe o șosea din Mehedinți
Parteneri
Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia
Adevarul.ro
Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia
Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele
Fanatik.ro
Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele
Ce rămâne din 1.000 de euro lunar după chirie în Atena și unde locuința depășește singură întregul buget
Financiarul.ro
Ce rămâne din 1.000 de euro lunar după chirie în Atena și unde locuința depășește singură întregul buget
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu | sursa foto: Facebook
Stiri Mondene
10:06
Ce se întâmplă cu restaurantul lui Cătălin Scărlătescu din Zanzibar. Cătălin Cazacu a spus adevărul: „Absolut tot”
Sandra si Adi Mutu
Stiri Mondene
09:05
Sandra Mutu, primele declarații despre căsnicia cu Adrian Mutu. „Sunt și perioade dificile, oboseală, probleme”
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Redactia.ro
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Mediafax.ro
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Cazare de 25 € la un hotel din Veneţia, pe Booking. Oraşul s-a umplut de turişti care nu aveau unde să doarmă
Observatornews.ro
Cazare de 25 € la un hotel din Veneţia, pe Booking. Oraşul s-a umplut de turişti care nu aveau unde să doarmă
Papa Leon, operat pentru îndepărtarea unei formațiuni pulmonare. Diagnosticul confirmat de medici
Kanald.ro
Papa Leon, operat pentru îndepărtarea unei formațiuni pulmonare. Diagnosticul confirmat de medici
POLITIC
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
13 oct.
Sorin Grindeanu a dat semnalul cu două zile înainte ca Luca Niculescu să depună lista miniștrilor în Parlament: „Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, vom avea o cerință”
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline. Foto: Hepta
Politică
13 oct.
PNL acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu 6 luni. Ilie Bolojan: „Vom fi în opoziție, dar în primele șase luni nu vom vota nicio moțiune de cenzură”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Lifestyle
10:30
Părinții o credeau moartă, dar adolescenta s-a trezit în sicriu, chiar în timpul priveghiului funerar, în Guatemala
Analiză
Știri Externe
10:30
Cei 4 piloni ai planului SUA-Europa pentru pace în Ucraina. Cum ar putea fi convinse Moscova și Kievul
Auto
10:20
Se schimbă regulile pentru șoferi, inclusiv străini, pe drumurile din Italia: noul Cod Rutier a fost aprobat de guvern
Stiri Mondene
10:13
„Asia Express” 14 octombrie 2026. Ce se va întâmpla cu echipele, după ce Maya și Mirela Retegan au câștigat Imunitatea
Citește mai multe
TRENDING
Politică
06:59
Cine este Dan Neculăescu, diplomatul dorit de Nicușor Dan ca ministru de externe în Guvernul Niculescu
Sănătate
08:29
Ce este adenocarcinomul pulmonar, cancerul de care suferă Papa Leon al XIV-lea. Este al doilea papă consecutiv operat la plămânul drept
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Lifestyle
13 oct.
Horoscop 14 octombrie 2026. Leii pot primi astăzi informații valoroase de la o persoană din anturajul apropiat
Sub acțiunea substanțelor administrate, creierul încetează să mai proceseze semnalele dureroase, Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
10:09
Ce se întâmplă cu corpul în timpul anesteziei generale și de ce nu este același lucru cu somnul
Oras Brasov de sus, Muntele Tampa, Semn Brasov pe deal, Brasov, Romania, Septembrie 2024
Cultură și Vacanțe
10:08
Dracula Film Festival 2026 transformă Brașovul în destinația ideală de weekend: premiere internaționale, cineconcerte și reduceri la restaurantele din centrul vechi
femei gemene de 100 de ani, se îmbracă la fel
Longevitate
09:59
Două femei gemene, născute în 1926, se îmbracă la fel în fiecare zi: „Suntem încă aici și putem face asta”
Panorama din Dubai, Emiratele Arabe Unite
Lifestyle
09:36
5.000 de noi locuri de muncă disponibile în Dubai. O companie își caută angajați cărora le va asigura și zborurile, vizele și cazarea
Imaginea prezintă un bărbat îmbrăcat în cămașă albastră care asamblează blocuri modulare din plastic reciclat pe glafurile unei ferestre în cadrul construcției unei case.
Lifestyle
09:20
Case construite în doar 5 zile, cu materiale din plastic reciclat. Cum funcționează sistemul dezvoltat în Columbia
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Calendar ortodox octombrie 2025 - Imagine cu o batrana care tine in brate o icoană ce o înfăţişează pe Sf Parascheva, în timpul pelerinajului de la Iaşi
Știri România
08:01
În 1888, focul a mistuit paraclisul, dar moaștele au rămas neatinse. În 2026, peste 175.000 de pelerini se închină la Iași. Cine a fost Sfânta Parascheva și ce tradiții poartă
Drone de război
Știri România
07:54
Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea privind o posibilă pătrundere a unor drone în spațiul aerian
bagaj cu 7 kilograme de canabis descoperit de polițiști la vama Nadlac-12-octombrie
Știri România
07:50
Un tânăr de 21 de ani, care venea din Spania în România, a fost reținut la vama Nădlac, după ce polițiștii au văzut ce avea în bagaj
pelerinaj-sfanta-parascheva-2026 (10)
Analiză
Știri România
07:00
Cine sunt oamenii de la coada pentru moaștele Sfintei Parascheva și ce-i aduce la Iași: „Avem nevoie să nu ne purtăm singuri poverile”
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu