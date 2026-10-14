Mâncarea cu nume bizar care a cucerit România. Ce este „păturata pe crumpi” și de ce vin turiștii de la sute de kilometri pentru o porție

Piața Cetății din orașul Ciacova devine, sâmbătă, 17 octombrie, centrul gastronomiei tradiționale din pusta bănățeană. Între orele 10:00 și 18:00, publicul este așteptat la cea de-a doua ediție a Festivalului Păturatei pe Crumpi, o manifestare cu intrare liberă care aduce în fața vizitatorilor rețete vechi, demonstrații culinare pe sobe cu lemne și tururi ghidate în monumentele istorice ale localității.

Evenimentul este organizat de Primăria Orașului Ciacova și Consiliul Local, în parteneriat cu inițiativa Zestre Culinară, coordonată de Claudia-Romana Rista („Fata care gătește cu flori”), alături de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara și partenerul culinar Gyermelyi, potrivit Radio Vacanța.

Ce este Păturata pe Crumpi, vedeta gastronomică a festivalului

În centrul atenției se află Păturata pe Crumpi, o mâncare identitară a zonei de câmpie, rar întâlnită în afara bucătăriilor de familie. Preparatul constă dintr-un papricaș de cartofi peste care se așază foi subțiri de aluat de ștrudel fără umplutură, rulate atent cu ajutorul unei fețe de masă curate.

Totul se gătește la aburi, într-o cratiță mare acoperită ermetic cu un capac, direct pe plită. Rezultatul este o mâncare densă, hrănitoare, care se servește caldă, alături de compot sau castraveți covăsiți, împărțită la masă de întreaga familie.

Peste 70 de gospodine pricepute, denumite local „păturese”, vor găti live preparatul pe „șpoherturi” (sobe tradiționale din fontă și tablă, alimentate cu lemne), amplasate direct pe piatra cubică din centrul orașului. La eveniment participă și o delegație de 26 de oaspeți din Banatul sârbesc, proveniți din localitățile Vladimirovac și Mesici, alături de familii din Ciacova, Cebza, Macedonia și Ghilad.

Cât costă o porție și ce alte preparate pot fi degustate

Pentru ca preparatele să ajungă la cât mai mulți vizitatori, organizatorii au stabilit un sistem de porții de degustare, iar cantitățile individuale pot fi limitate la cerere. Mâncărurile pot fi savurate pe loc sau luate la pachet:

O porție de degustare de Păturată pe crumpi costă între 25 și 30 de lei.

Zupa de Duminică (supă clară de rață) este disponibilă la prețul de 15 lei.

Porția de fașirt (chiftele bănățene) cu sos de părădaisă (roșii) și crumpi se vinde cu 25–30 de lei.

Meniul include și alte feluri specifice gospodăriilor bănățene: papricaș de pasăre cu spätzle, papricaș de noatin, sloi de oaie, Grenadiermarș și mălai copt. Iubitorii de deserturi pot asista la Gomboțiada, o întrecere dedicată găluștelor cu prune, și pot testa produsele de la „Ujina Bănățeană” — gustarea de după-amiază compusă din pogăcele cu jumări, beigli, ștrudele, krempita și prăjituri de casă.

La fața locului sunt prezente patru Puncte Gastronomice Locale: „Acasă la Maya” (Rudăria, Caraș-Severin), „Din Grădina lui Raul” (Dudeștii Noi, Timiș), „La Țandra” (Fibiș, Timiș) și „Foișorul lui Neag” (Ținutul Hațegului), care vor servi preparate precum coleșă cu brânză friptă, virșli și pastă de jumări.

Pe lângă latura gastronomică, festivalul propune redescoperirea patrimoniului istoric al Ciacovei. Turiștii pot participa la tururi ghidate gratuite la Cula Turcească, monument fortificat reprezentativ pentru pusta Banatului, la Casa Memorială a cărturarului Dositei Obradovici și la cele trei biserici istorice din localitate. Palatul Administrativ, recent restaurat, găzduiește expoziții de artă și patrimoniu.

Cei activi pot lua parte la cursa cicloturistică „Pedalăm la Ciacova – Cursa Păturatei”, în timp ce copiii au la dispoziție ateliere de creație și pictură.

La Casa Memorială Dositei Obradovici se desfășoară și seria de dezbateri culturale „15 minute de VORBE FAINE”, structurată în trei paneluri:

De la ora 11:30, scriitoarea Timea Laslavic și Viktorija Sekešan (Asociația „Vredne ruke Banata”) discută despre multiculturalitate și tradiții locale. De la ora 13:00, scriitorul Goran Mrakić, Claudia-Romana Rista și arhitectul Teodor Frolu abordează legătura dintre identitate și gastronomia comunitară. De la ora 15:30, istoricul Saša Malimarcov și specialiștii în agronomie Cristian Andrei Juhász și dr. ing. Tiberiu Abraham analizează rolul cartofului și al creșterii porcului în gospodăria rurală tradițională.